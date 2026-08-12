"Las horas se me hicieron años esperando que sacaran a mi hija": conmovedor relato de la madre de Daniela, joven rescatada bajo los escombros en Pereira

Pese al dolor y la incertidumbre que deja el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia en la mañana el lunes, esperanzadoras historias avivan la posibilidad de encontrar personas con vida bajo los escombros.

En Pereira, una de las ciudades más afectadas por el sismo, rescatistas lograron, tras una maratónica labor, extraer con vida a Daniela Largo, una joven que quedó atrapada bajo una estructura colapsada.

La joven fue rescatada el martes sobre las 8:20 de la noche tras pasar más de 30 horas bajo toneladas de concreto.

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Su historia se ha convertido en un pequeño triunfo en medio del dolor por las 265 víctimas fatales que dejó el agresivo fenómeno en varias ciudades del occidente del país.

Martha Sánchez, madre de Daniela Largo, habló en La Noche de NTN24 y dio su versión sobre el angustioso rescate de su hija.

"La veo un poquito delicada pero con la esperanza de que ella va a salir de esto", dijo Sánchez sobre el estado de salud de la joven, a quien pudo ver en una unidad de cuidados intensivos de un centro médico en Risaralda.

"Le dije que para adelante, que Dios está con nosotros y que su hijo está esperándola, aseguró la mujer, que agregó que "ella ya superó lo más difícil".

Sobre las angustiosas horas que pasó esperando el regreso de su hija, aseguró que su principal apoyo fue Dios:

"Fueron horribles, se me hicieron como años esperando que sacaran a mi hija de esos escombros, solo pegada de nuestro señor y esperando su voluntad. Yo sabía que ella iba a salir de allá", dijo.