NTN24
Jueves, 13 de agosto de 2026
Jueves, 13 de agosto de 2026
Terremoto en Colombia

"Las horas se me hicieron años esperando que sacaran a mi hija": conmovedor relato de la madre de Daniela, joven rescatada bajo los escombros en Pereira

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Martha Sánchez, madre de Daniela Largo, habló en La Noche de NTN24 y relató lo que vivió en más de 36 horas de incertidumbre.

Pese al dolor y la incertidumbre que deja el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia en la mañana el lunes, esperanzadoras historias avivan la posibilidad de encontrar personas con vida bajo los escombros.

En Pereira, una de las ciudades más afectadas por el sismo, rescatistas lograron, tras una maratónica labor, extraer con vida a Daniela Largo, una joven que quedó atrapada bajo una estructura colapsada.

La joven fue rescatada el martes sobre las 8:20 de la noche tras pasar más de 30 horas bajo toneladas de concreto.

o

Su historia se ha convertido en un pequeño triunfo en medio del dolor por las 265 víctimas fatales que dejó el agresivo fenómeno en varias ciudades del occidente del país.

Martha Sánchez, madre de Daniela Largo, habló en La Noche de NTN24 y dio su versión sobre el angustioso rescate de su hija.

"La veo un poquito delicada pero con la esperanza de que ella va a salir de esto", dijo Sánchez sobre el estado de salud de la joven, a quien pudo ver en una unidad de cuidados intensivos de un centro médico en Risaralda.

"Le dije que para adelante, que Dios está con nosotros y que su hijo está esperándola, aseguró la mujer, que agregó que "ella ya superó lo más difícil".

Sobre las angustiosas horas que pasó esperando el regreso de su hija, aseguró que su principal apoyo fue Dios:

"Fueron horribles, se me hicieron como años esperando que sacaran a mi hija de esos escombros, solo pegada de nuestro señor y esperando su voluntad. Yo sabía que ella iba a salir de allá", dijo.

 

Temas relacionados:

Terremoto en Colombia

Terremoto

Sismo

Sismo en Colombia

Pereira

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Autoridades de EE. UU. irían tras él": senador Germán Rodríguez tras aprobación a solicitud de Petro para salir del país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Los juristas cómo califican el acuerdo para reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Nuevo temblor en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Temblor

“Tenemos mucha angustia, muchos nervios”: volvió a temblar en Venezuela, siendo La Guaira el epicentro

Israeli bulldozers- Foto: EFE
UNICEF

La guerra invisible: 23 millones de niños caerán en la pobreza por conflicto en Oriente Medio, según Unicef

Abelardo de la Espriella asumió este 7 de agosto de 2026 como presidente de la República - Foto AFP
Posesión Abelardo de la Espriella

Colombia tiene un nuevo presidente; así fue la posesión de Abelardo de la Espriella: "Firme por la Patria"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nuevo temblor en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Temblor

“Tenemos mucha angustia, muchos nervios”: volvió a temblar en Venezuela, siendo La Guaira el epicentro

Israeli bulldozers- Foto: EFE
UNICEF

La guerra invisible: 23 millones de niños caerán en la pobreza por conflicto en Oriente Medio, según Unicef

Abelardo de la Espriella asumió este 7 de agosto de 2026 como presidente de la República - Foto AFP
Posesión Abelardo de la Espriella

Colombia tiene un nuevo presidente; así fue la posesión de Abelardo de la Espriella: "Firme por la Patria"

Familiares de presos políticos en Venezuela participando en una vigilia - Foto de referencia: EFE
Colombia

ONG solicitó tras terremoto la libertad inmediata de 19 colombianos presos políticos en Venezuela

Ángela María Buitrago, exministra de Justicia de Colombia
Colombia

"Hubo un comportamiento indebido y actos de corrupción": exministra de Justicia de Colombia sobre beneficios de Gustavo Petro a privados de la libertad

Liga Mexicana de bésibol altercado-Foto: ilustración Canva
Béisbol

El pelotero venezolano Danry Vásquez perdió los estribos y protagonizó lamentable altercado en un juego de la liga mexicana de béisbol

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia - EFE.
Abelardo de la Espriella

“Hay pulgas que tienen el insignificante derecho de picar a los tigres”, el dicho de Abelardo de la Espriella tras metáfora de las ”abejitas” de Álvaro Uribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023