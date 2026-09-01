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Martes, 01 de septiembre de 2026
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Fiscalía de Colombia reactiva orden de captura contra alias ‘Calarcá’ y otros 26 integrantes de las disidencias de las FARC

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Fiscalía General de la Nación de Colombia | Foto: EFE
Fiscalía General de la Nación de Colombia | Foto: EFE
La decisión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, enfatiza reanudar la búsqueda del jefe disidente y de otros 26 integrantes de su estructura.

La Fiscalía General de la Nación levantó este martes la suspensión de la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', uno de los cabecillas clave de las disidencias de las FARC, con lo que las autoridades van a poder reactivar su búsqueda en todo el territorio colombiano.

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La decisión fue adoptada por medio de una resolución firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, según confirmó en primicia Caracol Radio. El documento reanuda la orden de captura contra 'Calarcá' y otros 26 integrantes de las disidencias que siguieron comprendidas por medidas similares.

'Calarcá', el cual fue señalado como cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes, mantenía suspendida su orden de captura por su participación en los diálogos de paz impulsados ​​en la anterior administración. Sin embargo, la Fiscalía venía cuestionando su permanencia en ese proceso ante evidencias que, según el ente acusador, apuntaban a la posible comisión de delitos durante su condición de vocero.

El caso generó tensión entre las autoridades encargadas de investigar y combatir a las estructuras armadas y la política de negociación con las disidencias. En el mes de abril, la fiscal Camargo ya solicitó reactivar las órdenes de captura y advirtió acerca de información relacionada con hechos delictivos atribuidos a 'Calarcá' después de su designación como negociador.

La Fiscalía de igual forma señaló que los archivos encontrados en dispositivos incautados al cabecilla tenían consigo información que veía de especial gravedad. El ente investigador abrió también líneas de investigación en relación con posibles vínculos entre las disidencias y funcionarios o integrantes de la Fuerza Pública.

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Con la nueva resolución, la situación judicial de 'Calarcá' cambia de manera importante. La suspensión que impidió ejecutar la captura queda levantada y las autoridades pueden efectuar de nuevas acciones para ubicarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

La decisión sucede en un momento de fortalecimiento de la política de seguridad frente a los grupos armados ilegales. La nueva administración de Abelardo de la Espriella cerró distintas mesas de negociación vinculadas a la llamada 'paz total' y anunció un giro hacia una estrategia de mayor presión militar en contra de las estructuras que siguen operando en distintas regiones del país.

El levantamiento de la suspensión deja ahora en manos de las autoridades la ejecución de la orden y abre una nueva etapa en el proceso judicial contra uno de los principales líderes de las disidencias.

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