“Tenemos sanciones muy draconianas y veremos qué pasa”: Trump amenaza al régimen iraní tras el fracaso del acuerdo con Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este miércoles que su Gobierno estaría pensando en imponer nuevas sanciones en contra de Irán luego de que Teherán no cumpliera, según Washington, con los compromisos que se hicieron en el acuerdo entre ambos.

VEA TAMBIÉN Régimen de Irán amenaza a los países del Golfo que presten cualquier tipo de apoyo al ejército de Estados Unidos o

“Tenemos sanciones muy draconianas y veremos qué pasa”, aseguró Trump ante periodistas en la Casa Blanca, esto al ser consultado acerca de las posibles medidas contra Irán, de acuerdo con Reuters.

La amenaza aparece en un momento de creciente tensión entre Washington y Teherán, luego de que el acuerdo interino planteado en junio se dañara y ambas partes intercambiaran acusaciones acerca del incumplimiento de sus compromisos. El pacto traía consigo el cese de las operaciones militares y también establecía condiciones con relación a las sanciones estadounidenses, los activos iraníes que están congelados y el funcionamiento de los puertos.

No obstante, las negociaciones se estancaron. El régimen de Irán asegura que Estados Unidos tampoco cumplió con sus obligaciones, entre las que se encontraban levantar el bloqueo de sus puertos y liberar activos iraníes congelados en el extranjero.

Trump aseguró de igual forma que en estos momentos no existen conversaciones formales con Teherán y que no hay una nueva reunión que esté programada. La declaración contradice versiones previas de miembros de su entorno que habían señalado que los contactos diplomáticos seguían.

VEA TAMBIÉN Trump reitera su reclamo del estrecho de Ormuz, mientras el régimen de Irán mantiene cerrado el paso marítimo o

Uno de los principales puntos de conflicto es el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de petróleo. Trump ha insistido en que el paso marítimo se mantiene abierto, a la vez que Irán sostiene que seguirá cerrado hasta que Washington cumpla las condiciones que se establecieron en el acuerdo.

La disputa en estos momentos ya está teniendo efectos sobre los mercados energéticos. Los precios del petróleo llegaron este miércoles a sus niveles más altos en casi un mes debido a la incertidumbre sobre el tránsito de barcos por el estrecho y el riesgo de una escalada militar en la región. El Brent cerró en 91,62 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate finalizó en 85,83 dólares.