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Martes, 01 de septiembre de 2026
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Lionel Messi
Programa: El Informativo

Seguidores de Messi lamentan el retiro del astro de la selección de Argentina: ¿cuál será su futuro?

septiembre 1, 2026
Por: Miguel Pedreros
La decisión de Messi llega tras la final del Mundial 2026, donde Argentina cayó derrotada ante España.

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