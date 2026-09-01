Lionel Messi Programa: El Informativo Seguidores de Messi lamentan el retiro del astro de la selección de Argentina: ¿cuál será su futuro? septiembre 1, 2026 Por: Miguel Pedreros La decisión de Messi llega tras la final del Mundial 2026, donde Argentina cayó derrotada ante España. También le puede interesar Lionel Messi Seguidores de Messi lamentan el retiro del astro de la selección de Argentina: ¿cuál será su futuro? Abelardo de la Espriella "Una bomba va a caer sobre ti": presidente De la Espriella advierte contundentemente a alias 'Iván Mordisco' Petróleo en Venezuela "No le voy a dar un plazo": alto funcionario de EEUU sobre fecha de elecciones en Venezuela Petróleos de Venezuela Secretario de Energía de EEUU viajará a Venezuela para sentar bases de un acuerdo petrolero Estados Unidos y Venezuela "Antes Maduro regalaba petróleo a Cuba, ahora Venezuela se beneficiará de él": alto funcionario EE. UU. a NTN24 Estados Unidos y Venezuela ¿Qué dice EEUU habla sobre Alejandro Betancourt, empresario cercano al régimen que hace parte del acuerdo petrolero? Compartir en: