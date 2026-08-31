“Delcy es una muñequita que repite lo que dice el departamento de Estado”; analista sobre el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

Octavio Pérez, exoficial de Inteligencia, habló en La Tarde de este acuerdo petrolero logrado entre Estados Unidos y Venezuela. “Delcy es una muñequita de interés que está diciendo lo que le dice el departamento de Estado, ya ella tendrá su overol anaranjado en la corte del distrito 11 en un futuro, lo que está haciendo con estas labores es reducir su sentencia”, aseguró.