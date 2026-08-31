NTN24
Lunes, 31 de agosto de 2026
Lunes, 31 de agosto de 2026
Delcy Rodríguez
Programa: La Tarde

“Delcy es una muñequita que repite lo que dice el departamento de Estado”; analista sobre el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Octavio Pérez, exoficial de Inteligencia, habló en La Tarde de este acuerdo petrolero logrado entre Estados Unidos y Venezuela. “Delcy es una muñequita de interés que está diciendo lo que le dice el departamento de Estado, ya ella tendrá su overol anaranjado en la corte del distrito 11 en un futuro, lo que está haciendo con estas labores es reducir su sentencia”, aseguró.

También le puede interesar

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Delcy Rodríguez

“Delcy es una muñequita que repite lo que dice el departamento de Estado”; analista sobre el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión
Nicolás Maduro

¿Es real la foto de Maduro en la cárcel? Abogado explica cómo pudo hacer esta polémica imagen

La fallida "Paz Total" del gobierno Petro permitió el crecimiento de los grupos criminales - Fotos: EFE
Paz total

“Se cedió terreno sin haber llegado a acuerdos”: General (r) sobre la Paz Total de Gustavo Petro

Gustavo Petro

¿Hacia dónde va? Gustavo Petro abandona Colombia tras dejar el poder

Incursión militar en Caracas - AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Venezuela tiene que pagar a EE. UU. la intervención militar del 3 de enero": experto sobre pacto petrolero

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua-Foto: EFE
Régimen de Daniel Ortega

Ultimátum a Daniel Ortega: senador español da un golpe sobre la mesa y pide acciones en su contra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Conteo regresivo? Estados Unidos aumenta su poderosa presión militar muy cerca de Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Delcy es una muñequita que repite lo que dice el departamento de Estado”; analista sobre el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así fue el impresionante bombardeo de EE. UU. contra lanzadores de misiles del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"Las cuentas no cuadran": sociólogo sobre pacto petrolero entre EE. UU. y el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Hacia dónde va? Gustavo Petro abandona Colombia tras dejar el poder

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Petróleo | Foto: Canva
Petróleo en Venezuela

¿Hay una base legal que sostenga el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela?

Incursión militar en Caracas - AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Venezuela tiene que pagar a EE. UU. la intervención militar del 3 de enero": experto sobre pacto petrolero

Fotos X: @NicolasMaduro
Nicolás Maduro

"No debe llevar cordones ni reloj": abogado que conoce cárcel de Maduro sobre sus "fotos" en prisión

Diosdado Cabello y Ronald Ojeda (AFP)
Diosdado Cabello

¿Diosdado Cabello podría ser extraditado por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda?

Una mujer camina al frente de propaganda del régimen de Irán-Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. no baja la guardia: esta fue la contundente acción militar que neutralizó amenaza iraní

Más de Actualidad

Ver más
Enrique Márquez - Foto EFE
Enrique Márquez

'Pacto por Venezuela': ¿de qué trata la propuesta de Enrique Márquez para estabilizar el país?

Encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Régimen venezolano

Este es el hecho que podría poner fin al régimen de Venezuela: "Es inevitable"

Aumenta presión EEUU contra el régimen de Cuba - Foto: AFP/Canva
Régimen cubano

Presión de Estados Unidos a Cuba: “Es la próxima manzana que se va a caer del árbol”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Enrique Márquez - Foto EFE
Enrique Márquez

'Pacto por Venezuela': ¿de qué trata la propuesta de Enrique Márquez para estabilizar el país?

Encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Régimen venezolano

Este es el hecho que podría poner fin al régimen de Venezuela: "Es inevitable"

Aumenta presión EEUU contra el régimen de Cuba - Foto: AFP/Canva
Régimen cubano

Presión de Estados Unidos a Cuba: “Es la próxima manzana que se va a caer del árbol”

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez se da la mano en la primera ronda de negociaciones en Venezuela-Foto: EFE
Transición democrática

¿Los juristas cómo califican el acuerdo para reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia?

Chelsea | Foto: EFE
Deportes

Difunden imágenes del regreso a entrenamientos con grande de Europa de futbolista que fue autorizado a jugar tras dos años de sanción

Delcy Rodríguez - Donald Trump
Donald Trump

Trump anuncia "el mayor acuerdo petrolero en la historia mundial" con el régimen de Venezuela

Miguel Díaz-Canel responde al Departamento de Estado tras sanciones - Fotos: EFE
Miguel Díaz-Canel

Como un “bloqueo genocida”, así catalogó Díaz-Canel las nuevas sanciones de EEUU al régimen cubano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023