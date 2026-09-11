El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro afirma que "no tiene nada que esconder" ante investigaciones a semanas de elecciones

A menos de un mes de las elecciones presidenciales de Brasil, una investigación por presunta corrupción y lavado de dinero pone de nuevo a la familia Bolsonaro en el centro de la escena política.

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El Supremo Tribunal Federal (STF) ha abierto en julio una pesquisa en contra del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y quien dice que “no tiene nada que esconder”, por operaciones financieras que tienen relación con el caso del quebrado Banco Master.

La investigación se inició por el magistrado André Mendonça, a petición de la Policía Federal, y se mantenía bajo secreto hasta que documentos del proceso se divulgaron parcialmente este viernes. El expediente busca esclarecer, entre otros asuntos, transferencias y aportes que tienen vinculación con el proyecto de una película sobre Jair Bolsonaro.

Según documentos citados por Reuters y AP, Daniel Vorcaro, antiguo presidente ejecutivo del Banco Master, presuntamente destinó cerca de 61 millones de reales (unos 12 millones de dólares) para financiar la producción cinematográfica. La película, titulada ‘Dark Horse’, se ha vuelto en uno de los elementos más importantes de la investigación que en este momento alcanza al candidato presidencial.

La pesquisa se realiza dentro del enorme escándalo financiero que rodea al Banco Master. Vorcaro ha sido detenido en marzo y las autoridades investigan un fraude que habría provocado pérdidas por miles de millones de dólares. El caso derivó en diferentes investigaciones acerca de posibles operaciones de corrupción, lavado de dinero y desvío de recursos.

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Flávio Bolsonaro niega que cometió irregularidades. Según AP, el senador asegura que los recursos son correspondientes a un intento legítimo de obtener financiación privada para la película y rechaza que haya una operación ilegal.

La investigación llega en uno de los momentos más delicados de la campaña electoral.

Flávio Bolsonaro se enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien quiere la reelección, en las elecciones. Las encuestas dejan ver una disputa estrecha entre los dos y convierten cualquier nuevo escándalo en un factor que podría ser relevante para la campaña.

El impacto político puede adquirir sobre todo significativo ya que Flávio construyó su candidatura en el entorno del apellido Bolsonaro y de la continuidad del movimiento político de su padre. Una investigación judicial por presunta corrupción, que aún no implica una condena, puede ser un argumento para sus adversarios y abrir un nuevo frente en el interior de una campaña que ya está marcada por una fuerte polarización.