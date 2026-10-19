Gobernadora de San Andrés responde a las acusaciones del presidente Abelardo de la Espriella: "Está mal informado"

La circulación de un video en el que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, protagoniza un tenso intercambio con la gobernadora de San Andrés, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay Pang Díaz, por la intervención del hospital departamental, continúa provocando reacciones en el país.

El episodio tuvo lugar en una base naval de la isla, luego de un saludo protocolario a integrantes de la Armada Nacional. Durante la conversación, De la Espriella cuestionó la postura de las dos dirigentes frente a la intervención del centro médico, pues, según afirmó, inicialmente habían expresado estar de acuerdo con la medida y posteriormente se habrían opuesto a ella.

“Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse. (...) Quiero que sepan que estoy enterado de lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando. Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, manifestó el mandatario.

Tras la difusión de las imágenes, tanto la gobernadora como la congresista se pronunciaron sobre lo sucedido y expresaron su desconcierto frente a los señalamientos del jefe de Estado.

En declaraciones con Caracol Radio, Girley Ordóñez Bowie aseguró que lleva apenas tres meses al frente de la administración departamental, luego de resultar elegida en unos comicios atípicos.

La mandataria también indicó que no tiene investigaciones en su contra y afirmó desconocer las razones detrás de las acusaciones presidenciales. Asimismo, reiteró que su gobierno ha respaldado la intervención del hospital, al considerar que mejorar la atención médica es una de las principales necesidades de los habitantes del archipiélago.

“Desde que asumí el cargo, una de las banderas principales fue sin lugar a dudas el tema de la salud, la prestación del servicio de salud en el departamento archipiélago (...) en ningún momento nos opusimos, en ningún momento estuvimos tratando de torpedear ese proceso porque era algo que la comunidad estaba pidiendo a gritos insistentemente y obviamente siempre estaré del lado de mi comunidad”, sostuvo en la entrevista con la emisora.

Finalmente, al referirse a la convocatoria en la base naval, la gobernadora dijo haberse sentido sorprendida por el desarrollo del encuentro, pues esperaba que la conversación con el presidente se centrara en otros temas prioritarios para los habitantes de San Andrés.

Por su parte, Elizabeth Jay Pang Díaz aseguró que las palabras del mandatario colombiano la tomó por sorpresa.

Creo que está mal informado y sé que es un tinte político lo que se está trazando en contra mía, porque saben de la situación política, que nosotros somos mayoría en la política del departamento. Entonces, creo que el señor presidente está desinformado y no es cierto”, dijo.