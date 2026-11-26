De las mansiones al cementerio: Pandilleros usan tumbas como guarida ante el asedio de tropas de Bukele

En Haití, los fuertes operativos tanto de las fuerzas militares de El Salvador como haitianas han llevado a las pandillas a buscar nuevos espacios como guarida, dejando de lado las ostentosas mansiones. Según recientes reportes, en medio del imponente asedio de las tropas militares, los pandilleros haitianos estarían disponiendo de un cementerio de 12 hectáreas en Puerto Príncipe como trinchera y ruta de escape.