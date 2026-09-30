Gobierno de De la Espriella extraditó a Ecuador a la esposa e hija del cabecilla criminal alias “Fito”

Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de alias José Adolfo Macías Villamar, mejor conocido como alias “Fito”, máximo cabecilla de la organización terrorista de “Los Choneros”, ya se encuentran a disposición de la justicia ecuatoriana, ante la cual son acusadas de delitos como lavado de activos y blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.redacc