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Proyecto Meridian: El Pentágono crea un mando dedicado a la guerra robótica y los drones bajo el liderazgo tecnológico de Elon Musk

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Secretario de Defensa, Pete Hegseth-Foto: EFE
Secretario de Defensa, Pete Hegseth-Foto: EFE
La iniciativa contempla la creación de un comando para guerra robótica y una reestructuración interna que optimice el suministro de defensa.

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó la vinculación del magnate Elon Musk a los programas estratégicos de diseño de armamento e infraestructura bélica de próxima generación.

Durante una intervención en la base de la Infantería de Marina en Quántico, Virginia, el titular del Pentágono oficializó la creación del Proyecto Meridian, iniciativa que busca revolucionar el equipamiento táctico de las tropas norteamericanas frente a las dinámicas de combate del futuro.

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El programa funcionará bajo la dirección conjunta de Musk, el fundador de la firma tecnológica Anduril, Palmer Luckey, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich.

Bajo la supervisión directa del director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael, este grupo de trabajo dispone de un plazo de 120 días para presentar sus conclusiones preliminares sobre requerimientos de defensa, integración de software avanzado y producción masiva de sistemas de combate.

“El Proyecto Meridian reunirá a los mejores cerebros del sector privado, la academia y las Fuerzas Armadas para identificar, desarrollar y desplegar las armas y sistemas que requerirán las próximas generaciones de soldados. Combinaremos la tecnología convencional de alta precisión con la producción a gran escala de sistemas autónomos”, explicó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.


El plan presentado en la alocución del “Estado de la Fuerza” incluye de forma paralela la ejecución del Proyecto Agincourt, estructura destinada a la creación de un nuevo mando militar de cuatro estrellas especializado de forma exclusiva en la guerra autónoma robótica y drones.

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La estrategia se fundamenta en los aprendizajes operacionales de los recientes conflictos bélicos europeos, escenario en el que los dispositivos no tripulados de bajo costo redefinieron las tácticas de interdicción y vigilancia en el campo de batalla.

Con este viraje tecnológico, la administración de Donald Trump busca afianzar la supremacía estratégica de las Fuerzas Armadas norteamericanas frente a competidores globales mediante la incorporación de innovación privada de alto impacto.

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