Exdirector de inteligencia asegura que visita de Rubio a Ecuador busca materializar una base militar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó este martes a Ecuador para sostener reuniones con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en lo que representa su segunda visita oficial al país sudamericano desde que asumió el cargo en 2025. El encuentro, que se produce exactamente un año después de su primera visita, tiene como eje central la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Mario Raúl Pazmiño, director para América Latina del Security College US y exdirector de inteligencia del Ejército ecuatoriano, señaló que con esta visita Ecuador busca "materializar una base binacional en territorio ecuatoriano, especialmente en la provincia de Esmeraldas".