Estas son las plataformas tecnológicas que más reportaron fallas en Estados Unidos: así está el panorama

Desde el inicio de fallas tecnológicas que han afectado diferentes sectores estratégicos de la nación norteamericana como las comunicaciones, el tráfico aéreo y los pagos, estas son las plataformas que más inconvenientes han presentado en sus servicios durante los últimos días: Gmail lidera este ranking con más de 2800 reportes, seguido de Apple Pay con 2300 e iCloud con 1800.