“La gente está lista para votar por ella”: expresidente Jamil Mahuad sobre regreso de María Corina

Finalizó con éxito la XI primera edición del Diálogo Presidencial del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) que se llevó a cabo en el Miami Dade College, en donde se destacó la entrega del premio "Sebastián Piñera a la Libertad" a María Corina Machado. Sobre este tema, Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador, conversó con el programa La Tarde de NTN24.