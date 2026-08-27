NTN24
Jueves, 27 de agosto de 2026
Jueves, 27 de agosto de 2026
Accidente aéreo

Grave revelación: controladores aéreos abandonaron su puesto de trabajo antes de tiempo en mortal accidente en Nueva York

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente aéreo en Nueva York (AFP)
Accidente aéreo en Nueva York (AFP)
Imágenes de vigilancia de aquel 22 de marzo captaron el momento en que el avión se estrelló contra el vehículo de bomberos en plena pista.

El medio estadounidense The Wall Street Journal reveló que dos controladores aéreos abandonaron su puesto de trabajo antes de tiempo ante la inminente colisión mortal entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York en marzo.

Según la investigación, los dos funcionarios terminaron su turno aproximadamente una hora antes de que finalizara, lo que provocó una falta de personal en la torre de control.

o

Imágenes de vigilancia de aquel 22 de marzo captaron el momento en que el avión se estrelló contra el vehículo de rescate cuando este se cruzaba en su camino, provocando que ambos salieran despedidos por la pista.

El WSJ aseguró la Administración Federal de Aviación (FAA) está tramitando el despido de los dos controladores, además, reveló que que el aeropuerto de LaGuardia está gestionando más del doble de su tráfico habitual cuando ocurrió el accidente.

Asimismo, el medio contó que irse temprano a casa es denominado "empujón temprano" en la industria de la aviación y se considera una ventaja informal para el personal.

Ante esto, un portavoz de la FAA declaró que la agencia "está comprometida a exigir responsabilidades a sus empleados y no comprometeremos la seguridad ni la eficiencia del Sistema Nacional del Espacio Aéreo".

Aunque la investigación sigue abierta, un informe preliminar de abril apuntaba a fallos en las comunicaciones y a la falta de equipo adecuado.

Según los informes, uno de los errores más graves se produjo cuando los controladores de tráfico aéreo autorizaron a la dotación del camión de bomberos a cruzar la pista mientras el avión se aproximaba.

o

Un controlador aéreo se percató del error unos segundos después y les dijo a los bomberos que se detuvieran. Pero uno de los dos ocupantes del camión "no sabía a quién iba dirigida esa transmisión".

A esto se le suma la ausencia de un transpondedor en el camión de bomberos, que habría alertado automáticamente a los controladores de tráfico aéreo de que la aeronave.

Este accidente fue el primero con víctimas mortales en el aeropuerto de LaGuardia desde 1992.

Temas relacionados:

Accidente aéreo

Nueva York

Colisión

Accidente

New York

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así fue el poderoso mensaje del Comando Sur de Estados Unidos a Colombia tras arribo del general Francis L. Donovan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Bomba de tiempo en Venezuela? Aumenta descontento por el manejo del régimen frente a la crisis

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos endurece sus controles migratorios: la solicitud de visas y asilo será más rigurosa

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Perkins Rocha cumple dos años de detención arbitraria bajo la dictadura de Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EEUU deportó a excomandante del régimen venezolano acusado de torturas y violaciones de DD. HH.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

"No puede ocultarlo": Diosdado Cabello evidencia sin querer la enorme fractura dentro del chavismo

Gustavo Petro - Foto EFE
Criminales

Así eran los indignantes beneficios para criminales en cárceles de Colombia durante Gobierno Petro

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Extradición

Regresan las extradiciones en Colombia: varios criminales serán sometidos a la justicia de EE. UU.

Foto: Alias 'Nairobi' capturado
Abelardo de la Espriella

Operativo conjunto entre gobierno colombiano y la DEA captura a alias Nairobi: "Morirá en prisión"

Perkins Rocha-Foto: EFE
Perkins Rocha

Perkins Rocha cumple dos años de detención arbitraria bajo la dictadura de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Vigilia por los presos políticos en Venezuela-Foto: EFE
Liberación de presos políticos

Régimen excarceló al sargento Carlos Smith Zambrano tras ocho años de detención arbitraria

Banderas de Colombia y Estados Unidos - Fotos de referencia: EFE
Estados Unidos

"Estamos listos para trabajar con el Gobierno de los Estados Unidos": la administración Trump negocia con Colombia un acuerdo comercial tras terremoto

Terremoto en Colombia

Rescatista venezolana que atendió tragedia de La Guaira lidera equipo de topos en Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Vigilia por los presos políticos en Venezuela-Foto: EFE
Liberación de presos políticos

Régimen excarceló al sargento Carlos Smith Zambrano tras ocho años de detención arbitraria

Banderas de Colombia y Estados Unidos - Fotos de referencia: EFE
Estados Unidos

"Estamos listos para trabajar con el Gobierno de los Estados Unidos": la administración Trump negocia con Colombia un acuerdo comercial tras terremoto

Terremoto en Colombia

Rescatista venezolana que atendió tragedia de La Guaira lidera equipo de topos en Colombia

Ernesto Samper respondió a Abelardo De La Espriella - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

"Así me economizo un vestido nuevo": la respuesta de expresidente de Colombia tras no recibir invitación a posesión de Abelardo De La Espriella

Quibdó tras terremoto en Colombia- EFE
Terremoto en Colombia

Israel ofrece asistencia a Colombia tras el terremoto de 7,4: Ministro Gideon Sa'ar contacta a Gobierno colombiano

Murió Yayoi Kusama, la famosa artista japonesa de los lunares y los 'Mundos Infinitos', a los 97 años -AFP
Estados Unidos

Murió Yayoi Kusama, la famosa artista japonesa de los lunares y los 'Mundos Infinitos', a los 97 años

Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

Jorge Rodríguez asegura que primer ciclo de diálogos entre la Asamblea de 2015 y el régimen irá hasta el 12 de agosto tras definir "agenda de temas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023