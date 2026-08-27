Grave revelación: controladores aéreos abandonaron su puesto de trabajo antes de tiempo en mortal accidente en Nueva York

El medio estadounidense The Wall Street Journal reveló que dos controladores aéreos abandonaron su puesto de trabajo antes de tiempo ante la inminente colisión mortal entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York en marzo.

Según la investigación, los dos funcionarios terminaron su turno aproximadamente una hora antes de que finalizara, lo que provocó una falta de personal en la torre de control.

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Imágenes de vigilancia de aquel 22 de marzo captaron el momento en que el avión se estrelló contra el vehículo de rescate cuando este se cruzaba en su camino, provocando que ambos salieran despedidos por la pista.

El WSJ aseguró la Administración Federal de Aviación (FAA) está tramitando el despido de los dos controladores, además, reveló que que el aeropuerto de LaGuardia está gestionando más del doble de su tráfico habitual cuando ocurrió el accidente.

Asimismo, el medio contó que irse temprano a casa es denominado "empujón temprano" en la industria de la aviación y se considera una ventaja informal para el personal.

Ante esto, un portavoz de la FAA declaró que la agencia "está comprometida a exigir responsabilidades a sus empleados y no comprometeremos la seguridad ni la eficiencia del Sistema Nacional del Espacio Aéreo".

Aunque la investigación sigue abierta, un informe preliminar de abril apuntaba a fallos en las comunicaciones y a la falta de equipo adecuado.

Según los informes, uno de los errores más graves se produjo cuando los controladores de tráfico aéreo autorizaron a la dotación del camión de bomberos a cruzar la pista mientras el avión se aproximaba.

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Un controlador aéreo se percató del error unos segundos después y les dijo a los bomberos que se detuvieran. Pero uno de los dos ocupantes del camión "no sabía a quién iba dirigida esa transmisión".

A esto se le suma la ausencia de un transpondedor en el camión de bomberos, que habría alertado automáticamente a los controladores de tráfico aéreo de que la aeronave.

Este accidente fue el primero con víctimas mortales en el aeropuerto de LaGuardia desde 1992.