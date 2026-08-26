¿Bomba de tiempo en Venezuela? Aumenta descontento por el manejo del régimen frente a la crisis

El agotamiento emocional de los venezolanos ha alcanzado niveles críticos tras años de crisis sostenida. La frustración ciudadana ante la falta de respuestas del régimen se manifiesta en protestas cada vez más intensas, evidenciando un cambio significativo en el ánimo colectivo del país. Para hablar sobre este tema, Tulio Hernández, sociólogo, columnista de prensa y profesor universitario, conversó con el programa La Tarde de NTN24.