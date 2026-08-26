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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Protestas en Venezuela
Programa: La Tarde

¿Bomba de tiempo en Venezuela? Aumenta descontento por el manejo del régimen frente a la crisis

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
El agotamiento emocional de los venezolanos ha alcanzado niveles críticos tras años de crisis sostenida. La frustración ciudadana ante la falta de respuestas del régimen se manifiesta en protestas cada vez más intensas, evidenciando un cambio significativo en el ánimo colectivo del país. Para hablar sobre este tema, Tulio Hernández, sociólogo, columnista de prensa y profesor universitario, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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