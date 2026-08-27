NTN24
Jueves, 27 de agosto de 2026
Jueves, 27 de agosto de 2026
Estados Unidos

Murió Yayoi Kusama, la famosa artista japonesa de los lunares y los 'Mundos Infinitos', a los 97 años

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Murió Yayoi Kusama, la famosa artista japonesa de los lunares y los 'Mundos Infinitos', a los 97 años -AFP
Murió Yayoi Kusama, la famosa artista japonesa de los lunares y los 'Mundos Infinitos', a los 97 años -AFP
A lo largo de una prolífica carrera, Kusama transformó sus alucinaciones y traumatismos en una obra original marcada por la reiteración hasta el infinito de motivos emblemáticos como los lunares.

La artista japonesa de vanguardia Yayoi Kusama, cuyas obras basadas en la repetición obsesiva de motivos la hizo mundialmente famosa, falleció a los 97 años de edad.

A lo largo de una prolífica carrera que incluyó una larga estancia en Estados Unidos, Kusama transformó sus alucinaciones y traumatismos en una obra original marcada por la reiteración hasta el infinito de motivos emblemáticos como los lunares.

"Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Yayoi Kusama en un hospital de Tokio el 14 de agosto de 2026 a la edad de 97", anunció su sociedad en un comunicado.

"A lo largo de una vida extraordinaria dedicada por entero a la creación artística, Kusama desarrolló una aclamada carrera internacional como artista de vanguardia, cuya creación incluyó el arte visual, la performance, la narrativa y la poesía", añadió la firma.

"Continuó pintando hasta sus últimos días, sin apartar nunca el pincel, y continuó su exploración del amor eterno y del alma perpetua", agregó.

La artista nació en 1929 y era la hija menor de una familia acomodada. Comenzó a producir sus característicos patrones de puntos y redes a los 10 años.

o

"Un día, después de haber visto sobre una mesa un mantel decorado con un motivo de flores rojas, empecé a observar el mismo motivo de flores rojas en todo el techo, las ventanas y las columnas. Llenaba toda la habitación, e incluso recubría mi cuerpo", contaba la artista en su autobiografía evocando aquella inspiración inicial.

Fácilmente reconocible por su llamativa peluca roja y sus atuendos de lunares, su exuberante obra fue la expresión de una larga lucha contra la enfermedad mental.

Yayoi Kusama estudió Bellas Artes en Japón y a finales de los años 1950 se instaló en Estados Unidos, donde se impuso como una de las figuras de la vanguardia neoyorquina.

Pese a la discriminación que sufrió en tanto que mujer japonesa en un país todavía marcado por la Segunda Guerra Mundial, logró hacerse conocer con sus obras y sus provocadores 'happenings' en los años 1960, en los que experimentó con la pintura corporal y el sempiterno motivo de los lunares.

o

También lanzó una marca de ropa, fundó una "Iglesia de la autodestrucción" y se autoproclamó "Gran Sacerdotisa de los Lunares" para oficiar una boda entre dos hombres.

De regreso a Japón en los años 1970, Yayoi Kusama decidió voluntariamente ingresar en un centro psiquiátrico en Tokio, donde vivió y trabajó hasta el fin de su larga vida.

Sus esculturas de calabazas, una de ellas exhibida en Naoshima, "la isla del arte" en Japón, y sus instalaciones inmersivas atrajeron a las multitudes y se vendieron por millones de dólares.

Según su sitio web, fueron las "visiones y alucinaciones" de su infancia las que inspiraron los primeros dibujos, basados en lunares y redes, que marcarían definitivamente un estilo muy peculiar y reconocible.

En el museo consagrado a su obra en Tokio, Ai Kono, de 50 años, que vino con su hija de 10 a hacer una visita, cuenta a AFP que se enteró en el tren del fallecimiento de Yayoi Kusama.

"Vivió una vida larga y fecunda. Pero me chocó la noticia. He venido porque quería mostrar a mi hija sus famosos lunares y su empleo de los colores", explica Ai Kono. "En tanto que mujer, hay que decir que era una persona perseverante".

Tim Cook, el CEO de Apple, elogió a la fallecida artista como una "verdadera visionaria que nos mostró el poder de una imaginación sin límites".

"La creatividad de Yayoi Kusama hizo avanzar el mundo del arte, y nos legó un mundo más luminoso y vibrante", añadió el empresario tecnológico en su cuenta de X.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Muerte

Artistas

Japón

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así fue el poderoso mensaje del Comando Sur de Estados Unidos a Colombia tras arribo del general Francis L. Donovan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Bomba de tiempo en Venezuela? Aumenta descontento por el manejo del régimen frente a la crisis

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No la quieren caminando por las calles de Cuba”: hermana de la prisionera María Cristina Garrido

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Caguaripano: la historia del capitán que no se doblegó a la dictadura y que permanece en prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Aumenta la presencia militar de Estados Unidos en país cercano de Cuba: “El tablero es estratégico”

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Protestas en Venezuela - Fotos: AFP
Protestas en Venezuela

¿Bomba de tiempo en Venezuela? Aumenta descontento por el manejo del régimen frente a la crisis

Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur - Foto: AFP/Canva
Comando Sur

“EE. UU. está buscando una nueva relación con Colombia”: experto tras visita del jefe de Comando Sur

ELN y dron | AFP
Drones

Exministro Diego Molano sobre grupos criminales en Colombia: "Han sido entrenados en Ucrania en el manejo de drones"

Rescatana una anciana en Nepal tras el deslizamiento / FOTO: Captura de pantalla
Nepal

Tremenda imagen del rescate de una mujer mayor que quedó atrapada en el lodo tras la avalancha en Nepal

Estados Unidos aumenta su presencia militar en territotio cercano a Cuba - Foto de referencia: Canva
Presión sobre régimen de Cuba

Aumenta la presencia militar de Estados Unidos en país cercano de Cuba: “El tablero es estratégico”

Más de Entretenimiento

Ver más
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

"Mis juguetes": Cristiano Ronaldo presume su exclusiva colección de automóviles de lujo en su garaje privado

Shakira en el show de medio tiempo del mundial de la FIFA-Foto: AFP
Shakira

Ghetto Kids hacen emotiva invitación a Shakira para que visite Uganda: "Estamos ansiosos por recibirte"

Jared Leto, cantante de 30 Senconds To Mars / FOTO: EFE
Actor

Jared Leto enfrenta acusaciones: cuatro mujeres denuncian al reconocido actor por presuntos abusos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lamine Yamal - EFE
Terremoto en Colombia

Lamine Yamal con su corazón en Colombia: envió mensaje de apoyo y confirma envío de ayuda humanitaria

Lluvia de meteoros Perseidas - Foto AFP
Astronomía

Las espectaculares imágenes que dejó el punto máximo de la lluvia de meteoros Perseidas, así es como todavía puede visualizarla en los cielos

Gustavo Petro/ Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

El duro mensaje contra Petro en medio de indignación por sus palabras durante el terremoto

Fanáticos del béisbol venezolano - Foto de referencia: EFE
LVBP

La LVBP ya tendría definido su juego inaugural para la temporada 2026/2027

Altercados en la final del Mundial entre Argentina y España - Foto: EFE
Selección Argentina

FIFA sanciona con hasta 10 partidos a jugadores de la Selección Argentina y un miembro del cuerpo técnico tras incidentes en la final del Mundial ante España

Terremoto en Chocó - EFE
Terremoto en Colombia

Terremoto en Colombia deja 2.205 sedes educativas afectadas: Chocó concentra la mayor afectación

Policía de Brasil - Foto de referencia de EFE
Brasil

Accidente entre un bus con pacientes médicos y un camión en Brasil deja al menos 21 muertos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023