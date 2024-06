Héctor Silva, el nuevo ministro a quién Maduro le exige "ordenar el tema de la minería"

En medio del combate a la minería ilegal y nuevas alianzas comerciales con países como Turquía, para explotar oro en el Arco Minero, Nicolás Maduro anunció la designación de Héctor Silva como el nuevo ministro de Desarrollo Minero Ecológico y a su vez presidente de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

El cargo lo ocupaba un militar, el almirante William Serantes Pinto, quien fue comandante general de la Armada y estuvo en el despacho de Desarrollo Minero Ecológico entre 2021 y 2024.

Según se presenta en las redes sociales, Silva es abogado y especialista en negocios internacionales, y ahora la octava persona nombrada titular del cuestionado ministerio, clave para la economía del país junto a la producción petrolera.

Desde marzo de 2023 está al frente de la Corporación Venezolana de Guayana, cuando el gobierno comenzó un operativo anticorrupción y detuvo a la directiva de las empresas básicas, que encabezaba Pedro Maldonado, hoy en prisión.

Durante la designación, Maduro le encargó "avanzar en un proyecto de desarrollo de la minería amplia y diversa", que aunque no suministró detalles, aseveró que con el plan "tenemos que ordenar el tema de la minería en un concepto ecológico, con la tecnología que aplique a este asunto. Si no, no va".

"Llamo a todos los sectores a organizarse en un nuevo plan, primero preservar la naturaleza y aplicar tecnología no destructivas de la naturaleza y los ríos, busquemos el modelo (…) Ya basta de la minería destructiva, de tanta mafia, pongamos orden y avancemos en un plan autosustentable, ecológico y sé que en manos de la clase obrera Guayana eso, ahora sí, se va a dar completa", afirmó.

Pese a que ecologistas llevan años denunciando un "ecocidio" en la zona como resultado de la expansión de la minería ilegal, cuyos estragos se ven reflejados en la contaminación de ríos y deforestación de bosques, el régimen venezolano firmó el pasado 6 de junio, convenios para la construcción de una refinería destinada a la producción de amoníaco y la explotación de "campos de gas".