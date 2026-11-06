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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Santiago Peña

Expresidente de Paraguay Santiago Peña fue detenido tras juicio político en su contra por escandaloso desfalco financiero

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Santiago Peña, expresidente de Paraguay - Foto: EFE
Santiago Peña, expresidente de Paraguay - Foto: EFE
La Fiscalía de Paraguay ordenó este viernes la captura de Santiago Peña, destituido presidente de ese país tras un escándalo financiero.

El expresidente paraguayo Santiago Peña fue detenido este viernes en su casa en Asunción minutos después de haber sido destituido en un acelerado juicio político iniciado a raíz de una crisis bancaria que congeló los depósitos de la mitad de la población, informó la fiscalía.

"Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio", dijo a la prensa la fiscal Silvia Margarita González Vester. Peña será conducido a la fiscalía el sábado a las 11 de la mañana (hora local), donde será indagado por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

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La Fiscalía de Paraguay ordenó este viernes la captura de Santiago Peña, destituido presidente de ese país tras un escándalo financiero.

De acuerdo al texto al que accedió el medio NPY de Paraguay, se ordenó la detención domiciliaria del exmandatario, quien fue destituido en un juicio político en las últimas horas.

El ex jefe de Estado fue imputado por la Fiscalía por lesión de confianza, según el documento.

"Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros", se dirigen a usted a fin de solicitar el cumplimiento de la Resolución Fiscal de Detención N.º 7, de fecha 6 de noviembre de 2026, dictada en la presente causa, en la cual SE ORDENA LA DETENCIÓN", indicó el Ministerio Público.

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"Solicitamos que se impartan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de la orden de detención, debiendo en el caso del Sr. Santiago Peña Palacios, guardar la detención en su domicilio, hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción", agregó.

Asimismo, la Fiscalía de Paraguay ordenó la detención de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del banco Central de Paraguay

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