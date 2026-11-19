Este jueves, Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela, informó que durante los primeros seis meses de 2026 se movilizaron más de 9.000 millones de dólares en el país.

El anuncio fue realizado durante un evento del chavismo, donde la sucesora del dictador Nicolás Maduro adelantó que próximamente dará a conocer un balance detallado.

Según Rodríguez, dentro de poco hablará "sobre el comportamiento de la economía nacional y los factores que han influido en su evolución".

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Durante su intervención, Rodríguez también hizo referencia a las proyecciones de crecimiento económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

A su vez, dijo que mantiene la expectativa alta de que esta tendencia se mantenga durante el próximo año.

"Yo digo que en el 2027 también vamos a ser líderes", acotó al referirse a las perspectivas económicas del país.

Sobre este asunto, millones de venezolanos se hacen una pregunta: ¿A dónde fue ese dinero? Pues para nadie es un secreto que la crisis económica en el país suramericano se ha intensificado.