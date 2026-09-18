Human Rights Watch pide elecciones y el cierre del Rodeo I tras primera visita a Venezuela desde 2008 y encuentro con Delcy Rodríguez

La ONG Human Rights Watch publicó este viernes una nota de prensa en la que expuso las solicitudes más relevantes hechas al régimen venezolano tras lo que fue su primera visita a Venezuela desde 2008 y después de un encuentro que tuvo su subdirector ejecutivo, Federico Borello, con Delcy Rodríguez.

Human Rights Watch indicó en su breve informe de prensa que en Venezuela se requiere el cierre inmediato de la cárcel del Rodeo I ante las denuncias de que en el lugar se han ejercido prácticas de tortura.

“Familiares de presos políticos afirman que algunos detenidos siguen siendo maltratados tras las rejas, en particular en la cárcel Rodeo I de Caracas. Human Rights Watch ha documentado torturas y condiciones inhumanas de detención en Rodeo I. El cierre de Rodeo I enviaría una clara señal de que las autoridades pretenden romper con el brutal legado de prácticas abusivas de detención del gobierno”, mencionó.

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La ONG también publicó un mensaje inequívoco sobre su postura frente a la realización de elecciones en Venezuela.

Para HRW durante la última década, las autoridades venezolanas también han impedido que los candidatos de la oposición se presenten a elecciones. “Además, en elecciones anteriores, los patrones generalizados de represión han imposibilitado que los venezolanos ejerzan libremente sus derechos democráticos”.

“Los venezolanos merecen participar en elecciones oportunas, libres y justas”, dijo Borello. “Eso requiere permitir urgentemente que los opositores políticos participen en el proceso político y se postulen para cargos públicos”.

Human Rights Watch afirmó que las "autoridades venezolanas" también deberían reformar las fuerzas de seguridad del país para frenar la persistencia de las violaciones de derechos humanos.

“Estas medidas deberían incluir la investigación de los funcionarios responsables de violaciones graves de derechos humanos, garantizar que los organismos de inteligencia no se encarguen de investigaciones criminales, desmantelar los centros de detención clandestinos y establecer normas claras para el uso de la fuerza”, indicó.

Pese a sus urgente peticiones la organización concedió que, tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez, logró una "tregua" después de años de represión.

"Hay una pausa en la represión", dijo a la prensa internacional, Federico Borello, subdirector ejecutivo de Human Rights Watch, luego de reunirse el jueves con Rodríguez.

Pero añadió que "en este frágil momento político, estos avances solo serán sostenibles con reformas institucionales sólidas y la liberación de todos los presos políticos".

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Una delegación de la ONG, basada en Washington, regresó esta semana a Venezuela luego de que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) expulsara en 2008 al entonces jefe para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, y limitara el ingreso de misiones internacionales independientes.