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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Narcotráfico en Colombia
Programa: Club de Prensa

EEUU confirma una escalada militar en Colombia contra los carteles y lanza una nueva operación conjunta: "atacarán donde sea necesario"

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
En una llamada con varios periodistas del Pentágono, Washington confirmó que por parte del departamento de Guerra habrá una escalada militar contra los carteles de la droga en Colombia. En medio de ese anuncio se conoció el trabajo en conjunto del Comando Sur con las fuerzas armadas colombianas en la que incautaron 4,5 toneladas de cocaína, 22 kilos de marihuana y 3 narcolanchas.

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