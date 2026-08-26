Elon Musk y Mark Zuckerberg coinciden en el fin del smartphone: este sería el dispositivo que lo reemplazará

Elon Musk y Mark Zuckerberg coinciden en que la era del smartphone tal como se conoce hoy tiene los días contados, aunque difieren en la forma del dispositivo que ocupará su lugar, ambos magnates aseguran que los teléfonos móviles pasarán a un segundo plano antes de 2035.

Para el fundador de Tesla y X, el teléfono tradicional será “completamente obsoleto” en unos cinco o seis años, en su visión expuesta en The Joe Rogan Experience, el futuro no dependerá de pantallas repletas de aplicaciones ni de sistemas operativos convencionales.

La IA generará interfaces y vídeos en tiempo real según las necesidades inmediatas o anticipadas del usuario, el dispositivo físico será un terminal mínimo enfocado en sonido e imágenes, mientras la inferencia pesada de datos se resolverá en servidores externos.

“Lo que llamaremos teléfono será en realidad un nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas”, explicó Musk.

Por su parte, el CEO de Meta asegura que en menos de diez años las personas dejarán de llevar smartphones en el bolsillo para integrar las tareas digitales en su visión diaria mediante gafas de realidad aumentada.

Mark apuesta por dispositivos como los prototipos de la línea Orión o las Meta Quest, que permiten realizar llamadas, gestionar mensajes y trabajar en entornos virtuales sin aislar al usuario de su entorno físico.

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Las gafas proyectarán información contextual en tiempo real, facilitando aplicaciones en educación, medicina e industrias sin necesidad de consultar una pantalla de mano.