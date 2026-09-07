Revelan contenido de sentida carta en la que el rey Carlos se refiere a la llegada a Reino Unido de Harry y Meghan

El rey Carlos III dejó claro que el príncipe Harry y Meghan Markle no van a recuperar sus funciones como miembros activos de la realeza luego de su regreso al Reino Unido con sus hijos, Archie y Lilibet.

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Según informó BBC, una carta que se envió en nombre del monarca por el Lord Chambelán, uno de los funcionarios más importantes de la Casa Real, recordó al equipo de los duques de Sussex que los dos continúan siendo ciudadanos privados y que no representan de forma oficial a la Familia Real.

La comunicación se ha emitido al equipo de Harry y Meghan, así como a funcionarios del Gobierno, las Fuerzas Armadas y los Lord tenientes, los cuales suelen participar en la organización de visitas y compromisos oficiales de la Corona.

El mensaje deja claro que cualquier aparición, visita o actividad que los duques desarrollen en el Reino Unido se tiene que entender como un acto privado y no como un compromiso oficial en representación de la Familia Real.

La carta igualmente recuerda que sigue vigente la posición que se estableció en enero de 2020, momento en que Harry y Meghan renunciaron a sus funciones como miembros activos de la realeza y salieron del Reino Unido para establecerse en Estados Unidos.

De acuerdo con BBC, el llamado Acuerdo de Sandringham ha descartado la posibilidad de que los duques siguieran una posición intermedia dentro de la monarquía: no podían usar su condición de miembros de la Familia Real para desempeñar funciones de forma oficial a la vez que desarrollaban sus propios intereses comerciales.

La carta señala que los duques “renunciaron a sus funciones representativas en nombre del Soberano y ya no son miembros activos de la Familia Real”.

También detalla que su trabajo benéfico es un asunto personal y que lo realizan “a título privado”.

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Harry y Meghan podrán mantener sus títulos de duque y duquesa de Sussex, pero seguirán sin usar los títulos de SAR, Su Alteza Real, una condición que ya quedó establecida luego de su salida de la vida pública de la monarquía.

El mensaje aparece mientras se esperan nuevas apariciones públicas de Harry y Meghan en el otoño tras su regreso al Reino Unido y también tiempo que tarden en retomar actividades que tengan relación con sus organizaciones benéficas.

La comunicación parece buscar evitar confusiones sobre el carácter de esas actividades, especialmente cuando puedan involucrar a instituciones públicas.

Según BBC, la carta indica que cualquier consulta de organizaciones acerca de recepciones o eventos para los duques de Sussex, sobre todo cuando pueda ser necesario usar fondos públicos, tendrá que dirigirse al Palacio de Buckingham.