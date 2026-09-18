Con ayuda de EEUU, el régimen busca acuerdo para movilizar 31 toneladas de oro retenidas por Londres

El régimen de Venezuela, con ayuda de sectores de la oposición y el gobierno de Estados Unidos, estaría a punto de adelantar un acuerdo por medio del cual buscan movilizar 31 toneladas de oro retenidas por la justicia británica desde hace 7 años. Una iniciativa surge como uno de los primeros avances en las negociaciones entre la dictadura y la oposición, la cual es respaldada por la nación norteamericana.