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Oro venezolano
Programa: El Informativo

Con ayuda de EEUU, el régimen busca acuerdo para movilizar 31 toneladas de oro retenidas por Londres

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
El régimen de Venezuela, con ayuda de sectores de la oposición y el gobierno de Estados Unidos, estaría a punto de adelantar un acuerdo por medio del cual buscan movilizar 31 toneladas de oro retenidas por la justicia británica desde hace 7 años. Una iniciativa surge como uno de los primeros avances en las negociaciones entre la dictadura y la oposición, la cual es respaldada por la nación norteamericana.

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