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Sismo en Venezuela

Imágenes impactantes de las consecuencias del sismo de magnitud 7,0 que sacudió a Venezuela: edificaciones en Caracas se derrumbaron

junio 24, 2026
Por: Luis Cifuentes
Consecuencias del sismo en Caracas - Foto: Captura
Consecuencias del sismo en Caracas - Foto: Captura
En Caracas, Venezuela, varias infraestructuras sufrieron daños e incluso un edificio se habría venido abajo, según registraron algunos usuarios.

El sismo que se registró recientemente en Venezuela con una magnitud de siete grados en la escala de Richter ha dejado varias imágenes impactantes.

Usuarios en redes sociales han compartido distintos videos e imágenes del sismo registrado cerca de las 6:04 p. m., hora de Caracas.

En Caracas, Venezuela, varias infraestructuras sufrieron daños e incluso un edificio se habría venido abajo, según registraron algunos usuarios.

En otros videos se observan a los transeúntes en las calles angustiados mientras se percibe polvo por la caída de algunas estructuras.

En Maracay, algunos usuarios también reportaron cómo sintieron el temblor de 7,1 que fue medido por el Servicio Geológico Colombiano y la autoridad sismológica de Estados Unidos.

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Según informó el medio Alberto News, en cercanía a la parroquia San Bernardino se registró el colapso de algunas edificaciones.

También reportaron daños en Edificios de Altamira en la capital venezolana.

En otras zonas como Los Palos Grandes y San Bernardino también se registraron derrumbres.

 

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