La UEFA volvió a lanzar una dura advertencia tras la idea de la FIFA de vender parte del Mundial: “No puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse”

La disputa entre la UEFA y la FIFA por la propuesta de vender una participación comercial del Mundial sumó un nuevo capítulo. Este miércoles, el organismo rector del fútbol europeo publicó un nuevo comunicado en el que endureció su postura y cuestionó abiertamente la forma en la que la FIFA está impulsando el proyecto.

A través de su cuenta de X, la UEFA aseguró que la FIFA fijó un plazo para que las asociaciones nacionales respalden la propuesta o, de lo contrario, perderían la posibilidad de recibir un pago extraordinario relacionado con el plan.

"Hoy hemos conocido el plazo fijado por la FIFA para que las asociaciones apoyen sus propuestas o se retire la oferta de un pago único. Esto dice todo lo que hay que saber sobre este plan", señaló el organismo europeo al inicio del comunicado.

La UEFA también afirmó que, tras mantener conversaciones con distintos actores del fútbol mundial, ha encontrado una oposición cada vez mayor a la iniciativa promovida por la FIFA.

"Después de mantener conversaciones con muchas partes interesadas en el fútbol, la UEFA sabe que existe una oposición significativa y creciente al plan de la FIFA", indicó la entidad.

Asimismo, el organismo lanzó una de sus críticas más contundentes contra la máxima autoridad del fútbol mundial, al asegurar que este deporte no puede seguir siendo utilizado para beneficiar intereses particulares.

"La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos hacer crecer el fútbol de la manera correcta. Es momento de priorizar a las asociaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados", concluyó la UEFA.

Cabe aclarar que este pronunciamiento llega después de que el organismo europeo ya hubiera rechazado públicamente la posibilidad de comercializar una parte del negocio del Mundial, al considerar que esa iniciativa pone en riesgo la gobernanza del fútbol.

Finalmente, la propuesta de la FIFA ha generado preocupación entre varias organizaciones vinculadas al fútbol internacional, las cuales consideran que la entrada de inversionistas privados en los derechos comerciales del torneo más importante del mundo podría modificar el rumbo de las decisiones deportivas.