Documentos desclasificados de la CIA revelan maniobras del chavismo para manipular elecciones en Venezuela

La CIA (Agencia Central de Inteligencia) de Estados Unidos, documentó varias maniobras de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para manipular el sistema de votación electrónica en Venezuela entre 2004 y 2020.

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Según los archivos, el chavismo habría utilizado el control del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la tecnología de Smartmatic para desarrollar mecanismos que permitieran alterar resultados electorales.

Entre los hallazgos se mencionan presuntos planes para modificar votos en las elecciones presidenciales de 2012 y el desarrollo de sistemas más sofisticados en 2020.

Si bien la CIA no confirmó que se produjera un fraude electrónico masivo en todos los procesos electorales, sostiene que el régimen venezolano construyó una estructura con capacidad para manipular los resultados.

Respecto al asunto, en el portal web de la Casa Blanca se lee: “Hoy publicamos documentos que demuestran que la CIA obtuvo información sobre un complot específico del régimen de Maduro en Venezuela para lograr precisamente eso: conspirar para manipular digitalmente las elecciones de su propio país en 2020”.

En el espacio digital 'Integridad electoral' de la Casa Blanca hay cuatro enlaces principales para descargar los mencionados archivos.

Tras los señalamientos del presidente Trump sobre la manipulación electoral por parte del régimen, el nombre de Jorge Rodríguez aparece en nuevos detalles de este escándalo.

El actual jefe ilegítimo del parlamento venezolano habría sido la mente maestra detrás de un sistema electoral.

Rodríguez, recordemos, se desempeñó en el cargo y como presidente de la Junta Nacional Electoral entre los años 2005 y 2006, etapa en la que organizó técnicamente el referéndum presidencial de 2004.

Este integrante de la dictadura ha sostenido en reiteradas ocasiones que Venezuela posee uno de los sistemas de votación más confiables del mundo.