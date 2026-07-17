NTN24
Viernes, 17 de julio de 2026
Viernes, 17 de julio de 2026
Dictadura en Venezuela

Documentos desclasificados de la CIA revelan maniobras del chavismo para manipular elecciones en Venezuela

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela / Proceso electoral en Venezuela - Fotos de referencia: EFE
Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela / Proceso electoral en Venezuela - Fotos de referencia: EFE
Entre los hallazgos se mencionan presuntos planes para modificar votos en las elecciones presidenciales de 2012 y el desarrollo de sistemas más sofisticados en 2020.

La CIA (Agencia Central de Inteligencia) de Estados Unidos, documentó varias maniobras de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para manipular el sistema de votación electrónica en Venezuela entre 2004 y 2020.

o

Según los archivos, el chavismo habría utilizado el control del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la tecnología de Smartmatic para desarrollar mecanismos que permitieran alterar resultados electorales.

Entre los hallazgos se mencionan presuntos planes para modificar votos en las elecciones presidenciales de 2012 y el desarrollo de sistemas más sofisticados en 2020.

o

Si bien la CIA no confirmó que se produjera un fraude electrónico masivo en todos los procesos electorales, sostiene que el régimen venezolano construyó una estructura con capacidad para manipular los resultados.

Respecto al asunto, en el portal web de la Casa Blanca se lee: “Hoy publicamos documentos que demuestran que la CIA obtuvo información sobre un complot específico del régimen de Maduro en Venezuela para lograr precisamente eso: conspirar para manipular digitalmente las elecciones de su propio país en 2020”.

En el espacio digital 'Integridad electoral' de la Casa Blanca hay cuatro enlaces principales para descargar los mencionados archivos.

Tras los señalamientos del presidente Trump sobre la manipulación electoral por parte del régimen, el nombre de Jorge Rodríguez aparece en nuevos detalles de este escándalo.

El actual jefe ilegítimo del parlamento venezolano habría sido la mente maestra detrás de un sistema electoral.

o

Rodríguez, recordemos, se desempeñó en el cargo y como presidente de la Junta Nacional Electoral entre los años 2005 y 2006, etapa en la que organizó técnicamente el referéndum presidencial de 2004.

Este integrante de la dictadura ha sostenido en reiteradas ocasiones que Venezuela posee uno de los sistemas de votación más confiables del mundo.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

CIA

Documentos

Casa Blanca

CNE

Elecciones

Jorge Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian posible plan de fuga en cárcel de Itagüí que involucra a capos narcocriminales: estas son algunas de las pruebas que evidenciarían el plan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Todo preso político está preso por un fin político, no de justicia”: director de la ONG Foro Penal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Las fuertes lluvias en Texas arrasaron con una de las barreras flotantes en la frontera con México

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

La reveladora carta que recibió Trump del "Pollo" Carvajal sobre las artimañas del régimen madurista

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
José Manuel Restrepo y Marco Rubio | Foto: EFE
José Manuel Restrepo

Vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio para fortalecer relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos

Gustavo Petro - Foto: AFP
Gustavo Petro

Petro se mantiene en la lista OFAC de EE.UU.: "Esperamos que remedie acciones anteriores"

Crisis venezolana

Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos

Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Solidaridad entre los escombros en Venezuela: voluntarios entregan alimentos a familias en La Guaira

Rodrigo Londoño, alias Timochenko - Foto: EFE
JEP

¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC

Más de Actualidad

Ver más
Edificio en La Guaira (Venezuela) - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Vivo de milagro": hombre recrea entre escombros cómo se salvó del colapso de su edificio en La Guaira

Karol Nawrocki, presidente de Polonia y Volodimir Zelenski de Ucrania - Fotos: AFP
Polonia

Polonia retira alta condecoración de su país al presidente ucraniano Volodímir Zelenski

Influencer

Filtran la extraña última publicación de reconocida influencer latinoamericana antes de fallecer: “Hoy alguien va a llorar”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección Colombia celebrando / FOTO: AFP
Mundial 2026

“Qué golazo hijue…”: Así fue el emotivo relato de los goles de Colombia ante Uzbekistán en el Mundial

Edificio en La Guaira (Venezuela) - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Vivo de milagro": hombre recrea entre escombros cómo se salvó del colapso de su edificio en La Guaira

Lionel Messi y Lamine Yamal | Foto: EFE
Final del Mundial

Esta es la historia detrás de la fotografía de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal cuando era bebé: "El comienzo de dos leyendas"

Karol Nawrocki, presidente de Polonia y Volodimir Zelenski de Ucrania - Fotos: AFP
Polonia

Polonia retira alta condecoración de su país al presidente ucraniano Volodímir Zelenski

Influencer

Filtran la extraña última publicación de reconocida influencer latinoamericana antes de fallecer: “Hoy alguien va a llorar”

Juicio por muerte de Maradona - Foto: EFE
Caso Maradona

Suspenden audiencia por muerte de Maradona en Buenos Aires tras insultos y amenazas entre los abogados

UNICEF NIÑEZ - Foto UNICEF
UNICEF

Uno de cada tres niños enfrenta múltiples amenazas climáticas en América Latina, alerta UNICEF

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre