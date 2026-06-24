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Miércoles, 24 de junio de 2026
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Sismo

Terremoto de 7,0 de magnitud sacude a Venezuela: se alcanzó a sentir a cientos de kilómetros en Bogotá

junio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismo (Canva)
Sismo (Canva)
El movimiento telúrico fue percibido con intensidad en varias zonas de Colombia, incluida Bogotá.

Un fuerte sismo de magnitud 7,0 se reportó este miércoles 24 de junio en territorio venezolano, según el Servicio Geológico de Colombia.

El movimiento telúrico fue percibido con intensidad en varias zonas de Colombia, incluida Bogotá.

De acuerdo con la entidad, la magnitud del sismo que se presentó en Venezuela fue de 7,5 y el epicentro fue en la costa del país, cerca de Caracas.

"Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, 2026-06-24, 17:04 hora local. Magnitud 7,0, profundidad 0 km, Near Coast of Venezuela", indicaron.

En varios videos que rondan las redes sociales quedó registrado el momento del temblor.

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