Imponente despliegue de solados de Estados Unidos en Panamá, Colombia y Honduras para reforzar la lucha antidrogas

Estados Unidos desplegará cerca de 600 soldados del Ejército en América Latina como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. El plan busca movimientos de tropas por Panamá, Colombia y Honduras, según una investigación de The New York Times.

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Los militares hacen parte de un batallón de la 10.ª División de Montaña, con sede en Fort Drum, Nueva York. Los primeros efectivos ya empezaron a trasladarse a una instalación de entrenamiento en la selva panameña. Más adelante, las rotaciones seguirán hacia Colombia y Honduras para desarrollar ejercicios con las fuerzas armadas locales.

En territorio colombiano, los soldados participarán en el ejercicio militar Southern Vanguard, previsto para comenzar en octubre. Según funcionarios de los Estados Unidos citados por el diario, algunos militares igualmente podrían proporcionar seguridad a helicópteros de Estados Unidos y respaldar a fuerzas de operaciones especiales que asesoran a unidades locales en acciones ante presuntos narcotraficantes.

El despliegue se suma a otras medidas de Washington para incrementar su capacidad de actuación en América Latina. El Pentágono además prevé asignar varios cientos de militares a un nuevo centro de mando para operaciones en el hemisferio occidental, con sede en Miami.

La estrategia tiene incluido, además, el traslado de drones MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador para apoyar operaciones en contra de organizaciones criminales. Estas aeronaves tienen capacidades de vigilancia y pueden emplearse en misiones ofensivas, según reportes sobre su reubicación.

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Washington también promueve una coalición de 19 socios regionales para combatir a las organizaciones criminales. No obstante, la participación en operaciones conjuntas dentro de cada territorio depende de los acuerdos con los respectivos países. Colombia y Honduras figuran entre los que aceptaron oficialmente este tipo de cooperación, según la información publicada por El Universo.

Por ahora, las asignaciones de los soldados serán temporales. No obstante, funcionarios citados por The New York Times indicaron que las rotaciones podrían evolucionar a una presencia más permanente.