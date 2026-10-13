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Martes, 13 de octubre de 2026
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Venezuela

Estados Unidos ofrece becas a emprendedores venezolanos: así es cómo puede postularse al programa

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
La iniciativa ofrece formación empresarial y una estancia profesional en el país norteamericano.

La Embajada de Estados Unidos anunció una nueva oportunidad para emprendedores venezolanos que se interesen en fortalecer sus negocios y establecer conexiones internacionales: la convocatoria 2027 de la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI, por sus siglas en inglés).

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El programa, financiado por el Departamento de Estado norteamericano, seleccionará a más de 250 emprendedores del hemisferio occidental para participar en actividades de capacitación y desarrollo profesional.

La experiencia además incluye una estancia de cuatro semanas en organizaciones y empresas de los Estados Unidos, así como también de formación que se orienta al crecimiento de sus proyectos.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 25 y 35 años al principio del programa, que sean ciudadanas y residentes de alguno de los países participantes, entre ellos Venezuela.

Los principales requisitos son:
-Tener al menos dos años de experiencia demostrable desarrollando un negocio propio o emprendimiento social.

-Contar con dominio del inglés hablado y escrito.

-Ser elegible para obtener una visa estadounidense J-1.
-No tener ciudadanía estadounidense ni residencia permanente en ese país, y no ser empleado del Gobierno.

La selección es competitiva y se dirige a emprendedores con experiencia y potencial de crecimiento.

Los participantes seleccionados van a recibir formación en liderazgo y emprendimiento, asesoría especializada y la oportunidad de trabajar con organizaciones norteamericanas.

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También van a poder ampliar su red de contactos profesionales y elaborar un plan de acción para aplicar los conocimientos adquiridos al regresar a sus países.

El programa contempla apoyo financiero para los componentes que se prevén en la beca, incluidos los viajes y la estancia, conforme a las condiciones oficiales.

Las solicitudes estarán abiertas hasta el 8 de noviembre de 2026. El trámite es gratuito y tiene que hacerse por medio del portal oficial del programa.

Los interesados pueden consultar los requisitos y completar su postulación en el sitio web de YLAI: https://ylai.state.gov/apply.

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