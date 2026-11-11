NTN24
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Excarcelaciones en Venezuela
Programa: El Informativo

Reportes señalan que el régimen venezolano habría liberado a dos presos políticos del caso Paramacay

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Los informes apuntan a que Óscar Caamaño y Drimo Pernía habrían sido excarcelados.

También le puede interesar

Presos políticos - EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Reportes señalan que el régimen venezolano habría liberado a dos presos políticos del caso Paramacay

Régimen de Irán ha inaugurado un nuevo centro de entrenamiento militar para mujeres - Foto: AFP
Régimen de Irán

Régimen iraní inaugura centro de entrenamiento militar para mujeres en medio del conflicto con EEUU

Diosdado Cabello y María Corina Machado | Fotos: EFE
María Corina Machado

De los insultos a las advertencias: las maneras que tiene Diosdado Cabello para intimidar a María Corina Machado

Perkins Rocha - Foto: EFE
Perkins Rocha

“Ellos están aquí sin una orden judicial”: esposa de Perkins Rocha tras asedio del régimen en su vivienda

Delcy Rodríguez, encargada de la dictadura en Venezuela-Foto: EFE
Delcy Rodríguez

La ilegítima Delcy Rodríguez sigue de paseo: llegó a Turquía para participar en cumbre climática

Madre del soldado Jeison García, secuestrado por las FARC
Secuestrados

Madre de soldado secuestrado por las FARC: “Tiene que volver a ver a su hija”

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La oportunidad de que María Corina sea presidente es ahora o nunca; ganará por 97%": Tuto Quiroga

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Con mirada perdida y un notable deterioro de salud: así fue la reaparición del dictador Daniel Ortega

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Escándalo amoroso desató crisis de seguridad en Estados Unidos: CEO de Nvidia en la mira de la CIA y el FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Reportes señalan que el régimen venezolano habría liberado a dos presos políticos del caso Paramacay

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

La ilegítima Delcy Rodríguez sigue de paseo: llegó a Turquía para participar en cumbre climática

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Operativo del ejército de El Salvador en Haití-Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de El Salvador
Haití

Nuevas imágenes del bombardeo que destruyó La Casa de la Muerte, bastión de pandillas en Haití

Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Megaoperativo en marcha: De la Espriella ordena un nuevo bombardeo contra narcoterroristas

Jorge Rodríguez, Nicolasito Maduro, Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen de Venezuela

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Nicolás Maduro/ Petróleo venezolano - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

Informe confidencial revela qué ha ocurrido con el dinero del petróleo venezolano bajo control de EE. UU. desde la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Venezuela

Indignación en Venezuela por la participación de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez en un torneo de Ping Pong

Más de Actualidad

Ver más
El senador y candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Flávio Bolsonaro

“Salgo muy feliz de aquí”: Flávio Bolsonaro visita a su padre Jair Bolsonaro en prisión domiciliaria a 12 días de la segunda vuelta en Brasil

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Exdirector de la Policía tomará acciones legales en contra de Gustavo Petro: “Me tenía entre ojos”

Graban nueva dotación policial que recibieron funcionarios del régimen venezolano - Fotos de referencia: Facebook
Régimen venezolano

"¿Con esos monopatines pretenden atrapar al hampa?": Graban nueva dotación policial que recibieron funcionarios del régimen venezolano

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El senador y candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Flávio Bolsonaro

“Salgo muy feliz de aquí”: Flávio Bolsonaro visita a su padre Jair Bolsonaro en prisión domiciliaria a 12 días de la segunda vuelta en Brasil

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Exdirector de la Policía tomará acciones legales en contra de Gustavo Petro: “Me tenía entre ojos”

Graban nueva dotación policial que recibieron funcionarios del régimen venezolano - Fotos de referencia: Facebook
Régimen venezolano

"¿Con esos monopatines pretenden atrapar al hampa?": Graban nueva dotación policial que recibieron funcionarios del régimen venezolano

Trabajos en la carretera Maracay-Choroní - Fotos: Instagram
Aragua

Carretera Maracay-Choroní seguirá cerrada tras el descenso de vehículos varados debido a derrumbes ocasionados por lluvias

Gustavo Petro y Deicy Jiménez (EFE y redes)
Deicy Jiménez

Deicy Jiménez publica revelador mensaje tras visita a la Fiscalía luego de divulgar el video que salpica a Petro

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Protestas en Colombia

Prueba de fuego para Abelardo de la Espriella en Colombia: enfrenta manifestaciones promovidas por la oposición y advierte respuesta a actos violentos

Marco Rubio asume como asesor de seguridad nacional - Foto: AFP
Presión sobre régimen de Cuba

Marco Rubio hace un llamado para que ciudadanos cubanos colaboren con la CIA: "Una oportunidad para lograr el cambio que desean"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023