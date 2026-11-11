Excarcelaciones en Venezuela Programa: El Informativo Reportes señalan que el régimen venezolano habría liberado a dos presos políticos del caso Paramacay noviembre 11, 2026 Por: Redacción NTN24 Los informes apuntan a que Óscar Caamaño y Drimo Pernía habrían sido excarcelados. También le puede interesar Excarcelaciones en Venezuela Reportes señalan que el régimen venezolano habría liberado a dos presos políticos del caso Paramacay Régimen de Irán Régimen iraní inaugura centro de entrenamiento militar para mujeres en medio del conflicto con EEUU María Corina Machado De los insultos a las advertencias: las maneras que tiene Diosdado Cabello para intimidar a María Corina Machado Perkins Rocha “Ellos están aquí sin una orden judicial”: esposa de Perkins Rocha tras asedio del régimen en su vivienda Delcy Rodríguez La ilegítima Delcy Rodríguez sigue de paseo: llegó a Turquía para participar en cumbre climática Secuestrados Madre de soldado secuestrado por las FARC: “Tiene que volver a ver a su hija” Compartir en: