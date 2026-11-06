Autoridades de California investigan el robo de un cargamento de procesadores de Nvidia valorado en 11,4 millones de dólares

El Departamento de Policía de Oakland hizo pública este viernes la apertura de una investigación formal por hurto mayor tras confirmarse el robo de un cargamento de procesadores informáticos perteneciente a la corporación tecnológica Nvidia, cuyo valor en el mercado se estima en 11,4 millones de dólares.

De acuerdo con el reporte oficial suministrado a los medios locales, el vehículo de carga que transportaba seis palés de componentes de alta gama con destino final en el estado de Texas partió de la zona oriental de Oakland a finales de agosto, con la pérdida posterior de su rastro operativo a la altura del condado de San Bernardino, al sur del estado de California.

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El incidente contra la compañía con sede en Santa Clara evidencia un patrón persistente de vulnerabilidad en el transporte de insumos estratégicos dentro del circuito logístico de Silicon Valley.

Este suceso sigue al hurto de otro cargamento de la misma firma registrado el año anterior por un monto de 7,5 millones de dólares, un material que aún permanece en paradero desconocido para los organismos judiciales.

Las autoridades policiales y las agencias estatales de seguridad mantienen los operativos de rastreo e inspección logística para dar con los responsables del asalto e interceptar la comercialización ilícita de los activos sustraídos.

Los chips de Nvidia se han convertido en uno de los productos más codiciados del mercado tecnológico global, especialmente aquellos diseñados para aplicaciones de inteligencia artificial y procesamiento gráfico avanzado. Su elevado valor comercial y la relativa facilidad para su reventa en mercados paralelos los transforman en objetivos muy atractivos para el crimen organizado.

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Las autoridades continúan con las pesquisas del caso y solicitan la colaboración ciudadana para localizar el cargamento robado. La ruta terrestre entre Oakland y Texas destaca como una de las más transitadas para el transporte de mercancías tecnológicas en los Estados Unidos, un factor que plantea serios interrogantes sobre los protocolos de seguridad implementados en este tipo de envíos de alto valor.