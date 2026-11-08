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Domingo, 08 de noviembre de 2026
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Fórmula 1

La Formula 1 tiene nuevo campeón Mundial de Constructores tras el triunfo de Lando Norris en Brasil

noviembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Gran Premio de Brasil. (EFE)
Gran Premio de Brasil. (EFE)
Norris, campeón de la Fórmula 1 en 2025 y que salió en la pole position, estuvo acompañado en el podio por los dos monoplazas de Red Bull.

El piloto británico Lando Norris (McLaren) ganó este domingo el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputado en el circuito de Interlagos de Sao Paulo, donde la escudería Mercedes se adjudicó el título de constructores de 2026.

Norris, campeón de la Fórmula 1 en 2025 y que salió en la pole position, estuvo acompañado en el podio por los dos monoplazas de Red Bull. El neerlandés Max Verstappen fue segundo y el francés Isack Hadjar, tercero.

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"Lo más importante hoy era mantener la calma, no cometer errores, y he conseguido lo que quería. Es fantástico estar en lo más alto del podio, y qué bien haberlo conseguido en Interlagos", afirmó Norris tras su victoria.

El italiano Kimi Antonelli finalizó quinto en su primera carrera tras proclamarse campeón de la F1 en 2026 hace una semana, en México, con apenas 20 años y 68 días.

Pero su escudería, Mercedes, consolidó su dominio esta temporada y se llevó anticipadamente el título de constructores, por delante de Ferrari, por primera vez desde 2021.

Norris, de 26 años, tuvo un mal arranque y se vio superado por Antonelli y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls).

Sin perder la calma, el británico recuperó el liderato en la vuelta 19 luego de un trompo del flamante campeón y lo mantuvo hasta el final.

Por su parte, Verstappen mantuvo la segunda posición en el campeonato de pilotos al protagonizar una espectacular remontada.

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El cuatro veces campeón mundial fue sancionado el sábado por la organización por cambios en su motor y debió salir penúltimo, en el puesto 21.

Con un gran arranque, Mad Max fue escalando posiciones hasta finalizar apenas detrás de Norris.

La lluvia, que el sábado hizo suspender durante una hora y media la sesión de clasificación, finalmente dio una tregua durante la carrera y apenas apareció en el tramo final de la vigésima prueba de la campaña.

En la vuelta 50, empezaron a caer las primeras gotas y a falta de diez, empezó a llover con fuerza en Interlagos, aunque sin llegar a tener un impacto en la parrilla final.

No obstante, la pista mojada provocó que varios pilotos tuvieran trompos o salidas de pista a lo largo de la carrera, como los protagonizados por Antonelli, George Russell o Lewis Hamilton, entre otros.

Tras el GP de Brasil y con el mundial de pilotos y constructores ya decididos, la F1 se desplazará a Las Vegas y pondrá fin a la temporada con los GP de Catar y Abu Dabi.

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