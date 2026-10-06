Incautan más de 400 kilos de explosivos en motocarro que circulaba en ciudad del Cauca: se adelantan las labores para desactivarlos

Las autoridades en Colombia lograron frustrar este martes un atentado terrorista en el departamento del Cauca con explosivos que circulaban por una zona urbana.

El hecho se registró en la ciudad de Santander de Quilichao, cuando fue interceptado un motocarro con más de 400 kilogramos de explosivos transitando por una concurrida calle del municipio.

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El personal de antiexplosivos se encuentra en la zona tratando de desactivar la munición, por lo que dispusieron cerrar las calles aledañas, evacuando a los transeúntes.

En imágenes publicadas por Radio FM se observa al personal antiexplosivos con la indumentaria de seguridad tratando de desactivar el cargamento que se encuentra en un pequeño motocarro.



Según medios locales, una persona fue capturada transportando esos explosivos.