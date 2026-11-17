La Tierra tiene un visitante inesperado que la acompañará por varios meses. Se trata del asteroide 2026 QQ8, un pequeño cuerpo rocoso que quedó de forma temporal bajo la influencia gravitatoria de nuestro planeta y que seguirá recorriendo su entorno hasta diciembre de 2026 o inicios de enero de 2027, cuando se contempla que retome su trayectoria alrededor del Sol.

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El objeto tiene un diámetro cercano de tan solo 1,89 metros, una dimensión diminuta si se compara con la Luna, que mide unos 3.474 kilómetros. Por esa razón, los astrónomos lo describen como una “miniluna” o una segunda compañera temporal de la Tierra, pero no se trata de un satélite natural permanente.

Según los datos del Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, el asteroide quedó vinculado gravitacionalmente a la Tierra desde abril de 2026. No obstante, su presencia fue reportada de manera oficial el 29 de octubre, después de que se desarrollaran observaciones para determinar su naturaleza y trayectoria.

En este momento, 2026 QQ8 está ubicado a unos 14 millones de kilómetros de nuestro planeta, más de 30 veces la distancia promedio que nos separa de la Luna. Su velocidad es cercana a los 29 kilómetros por segundo y tarda cerca de 359 días en completar una vuelta alrededor del Sol, un periodo muy parecido al año terrestre.

Pese a que el asteroide lleva meses bajo la influencia de la gravedad terrestre, aún va a tener un acercamiento importante. Según las proyecciones de la plataforma Eyes on Asteroids de la NASA, el momento con mayor aproximación sucederá el próximo 13 de diciembre.

Ese día, 2026 QQ8 pasará a unos 1,3 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia que equivale a cerca de tres veces la que existe entre nuestro planeta y la Luna. Después seguirá alejándose y se espera que abandone la influencia gravitatoria terrestre entre diciembre y enero.

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El fenómeno no representa ningún peligro para la población. Su tamaño reducido y la trayectoria calculada por los científicos descartan que este episodio constituya una amenaza de impacto. Hasta Ahora, el interés está en seguir su recorrido y obtener información acerca de sus características.

Este tipo de encuentros brinda a los investigadores una oportunidad para estudiar pequeños objetos cercanos a nuestro planeta y comprender mejor cómo interactúan las fuerzas gravitatorias en el sistema solar. Pese a que su visita será va a ser breve en términos astronómicos, el seguimiento de este diminuto asteroide dejará ampliar el conocimiento de los cuerpos que comparten nuestro vecindario espacial.