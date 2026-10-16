Incautan más de 600 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna en Quindío: así fue el operativo

Un operativo de control vial en La Tebaida permitió a la Policía Nacional decomisar un cargamento de cocaína que era transportado en un camión cisterna que cubría la ruta Cali-Sibaté. El procedimiento terminó con la captura de una persona y la inmovilización del vehículo.

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La información fue divulgada este viernes 16 de octubre por la Policía Nacional, que destacó el papel de las labores de inteligencia y los controles en las carreteras para detectar el transporte de estupefacientes y afectar las economías ilícitas.

De acuerdo con el reporte de la institución, los uniformados encontraron 620 kilos de cocaína en el interior del vehículo de carga. Sin embargo, la publicación no precisó la identidad de la persona capturada, el destino final del cargamento ni la estructura criminal a la que estaría vinculado.

El procedimiento se llevó a cabo en La Tebaida, municipio del departamento del Quindío, una zona atravesada por corredores viales que conectan diferentes regiones del país. La detección de cargamentos de droga en este tipo de vehículos representa uno de los desafíos para las autoridades, debido a las modalidades de ocultamiento utilizadas para intentar evadir los controles policiales.

Cabe resaltar que este no es el primer decomiso de este tipo reportado en el departamento. En julio de 2026, la Policía Nacional informó sobre la incautación de 710 kilogramos de clorhidrato de cocaína en la vía La Paila-Armenia, también en Quindío. En aquella operación, las autoridades reportaron la captura de una persona y la inmovilización de un vehículo de carga en el que el estupefaciente estaba oculto en el piso del automotor.

Aunque ambos procedimientos evidencian la utilización de vehículos de carga para movilizar drogas, la información publicada no establece que estén relacionados entre sí ni que respondan a una misma organización criminal.

Con este nuevo resultado, la Policía aseguró que continúa adelantando acciones para interceptar el transporte de sustancias ilícitas y debilitar las finanzas de las redes dedicadas al narcotráfico. La persona capturada deberá responder ante las autoridades competentes dentro del proceso judicial correspondiente.