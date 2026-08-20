Informe expone que régimen cubano ejercería explotación a misiones médicas: “Esclavitud moderna”

El reciente informe elaborado por las organizaciones Prisoners Defenders y Consorcio y Justicia expuso la esclavitud y explotación por parte del régimen cubano hacia las misiones médicas cubanas a nivel internacional, documentando presencia en 209 países y territorios a través de la plataforma Cuban Medical Brigade, con más de 1.400 testimonios recopilados. Sobre este tema, El Informativo de NTN24 conversó con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.