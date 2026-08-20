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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Régimen cubano
Programa: El Informativo

Informe expone que régimen cubano ejercería explotación a misiones médicas: “Esclavitud moderna”

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
El reciente informe elaborado por las organizaciones Prisoners Defenders y Consorcio y Justicia expuso la esclavitud y explotación por parte del régimen cubano hacia las misiones médicas cubanas a nivel internacional, documentando presencia en 209 países y territorios a través de la plataforma Cuban Medical Brigade, con más de 1.400 testimonios recopilados. Sobre este tema, El Informativo de NTN24 conversó con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.

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