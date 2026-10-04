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Domingo, 04 de octubre de 2026
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Elecciones en Brasil

Habría segunda vuelta en Brasil: Flávio Bolsonaro da la sorpresa, quedará primero y se enfrentararía a Lula el próximo 25 de octubre

octubre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, mantiene el 49,5%, superando a Lula da Silva, quien tiene un 42,2%.

El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y el líder de oposición Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se enfrentaron este domingo en los comicios presidenciales.

De acuerdo con los informes, tras el 64,8% Bolsonaro puntea en los resultados con 49,5%, superando a Lula da Silva, quien mantiene un 42,2%.

Con este resultado todo apunta a que Bolsonaro quedará primera y se enfrentará en segunda vuelta al actual presidente de los brasileños. El balotaje se realizará el próximo 25 de octubre.

Con 80 años de edad, Da Silva, representante del Partido de los Trabajadores, buscará su cuarto mandato y advertido que la soberanía de Brasil está en juego ante la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha extendido su área de influencia en la región con gobiernos de derecha en Argentina, Chile, Perú y Colombia.

Por su parte, Flavio Bolsonaro, de 45 años, funge como senador y representante del Partido Liberal, tras ser elegido como sucesor de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta una condena de 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula en 2022. Ha prometido una férrea política contra la inseguridad, así como austeridad fiscal en medio del aumento de la deuda pública.

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La política brasileña vive un fuerte ambiente de polarización; así quedó evidenciado este domingo, tras los mensajes de los candidatos luego de ejercer su voto.

Por un lado, Lula manifestó que los electores deberán escoger entre “fortalecer el régimen democrático o la barbarie", dijo tras ejercer su voto en el estado de São Paulo.

Por su parte, Bolsonaro afirmó en Río que "liberará al pueblo brasileño", porque Brasil "no puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas".

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Cabe destacar que la base electoral del representante del Partido de los Trabajadores se centra en el empobrecido noreste, entre los votantes de bajos ingresos, los católicos y las mujeres. Mientras que el senador se ha caracterizado por liderar en el sur, entre los más acomodados y los evangélicos.

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