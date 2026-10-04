Flávio Bolsonaro le ganó el pulso a Lula en elecciones en Brasil pero la presidencia se definirá en una segunda vuelta

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aventajó en la primera vuelta de las presidenciales brasileñas al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, según el escrutinio con más de 92% de las urnas contabilizadas.

Flávio Bolsonaro tiene 47,89% de los sufragios frente al 44,15% para Lula.

De 80 años, Lula busca un cuarto mandato y este domingo pidió defender la democracia contra la "barbarie" y el "negacionismo" que a su entender representa su rival.

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El izquierdista ha hecho de la soberanía su bandera electoral y advierte contra la presión del presidente Donald Trump, quien extiende su área de influencia en la región con gobiernos de derecha en Argentina, Chile o Colombia.

Para Flávio Bolsonaro, de 45 años, Brasil "no puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas", dijo al votar en Rio de Janeiro.

El senador, poco conocido hace unos meses a nivel nacional y que se define más moderado que su padre, ha basado su campaña en la promesa de "rescatar" a Brasil en asuntos como la inseguridad rampante.

Las encuestas previeron una pequeña ventaja para Lula y un balotaje entre ambos candidatos el 25 de octubre.

Lula cuenta con su base electoral en el empobrecido noreste, entre los votantes de bajos ingresos, los católicos y las mujeres.

Bolsonaro lidera en el sur, entre los más acomodados y los evangélicos. Unos 160 millones de ciudadanos estaban convocados a sufragar.

"Hice mi parte. ¡Estamos juntos", dijo el astro del fútbol Neymar en un mensaje en Instagram tras votar con la camiseta de su club, el Santos.

Hace cuatro años, el jugador apoyó a Jair Bolsonaro en su campaña por la reelección contra Lula.

Trump no ha respaldado explícitamente hasta ahora a Flávio Bolsonaro pero ha dicho que sigue "muy de cerca" las elecciones.

El republicano ha utilizado aranceles y sanciones para presionar a Brasilia, desde que su aliado Jair Bolsonaro fue juzgado por golpismo y condenado a 27 años de cárcel.

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En los mitines de Flávio Bolsonaro, sus simpatizantes agitaron banderas de Estados Unidos e imágenes de Trump, mientras que muchos izquierdistas rechazan vehementemente toda influencia.

En pocos meses, Flávio Bolsonaro logró pisar los talones a Lula en las encuestas, incluso después de que se supiera que era investigado por corrupción en la financiación de un filme biográfico sobre su padre.

Ha prometido una férrea política contra la inseguridad, así como austeridad fiscal en medio del aumento de la deuda pública.

Lula, reconocido por los programas sociales que sacaron de la pobreza a millones de personas a principios de siglo, regresó al poder en 2023, después de ir preso por un enorme escándalo de corrupción y de que sus condenas fueran anuladas por motivos de forma.

Hace cuatro años derrotó a Jair Bolsonaro por apenas 1,8 puntos porcentuales en unas elecciones tumultuosas, que degeneraron en el asalto a las sedes de poder en Brasilia por parte de simpatizantes de Bolsonaro semanas después.

Durante el tercer mandato de Lula, la inflación se mantuvo a raya pero los brasileños se quejan del alto costo de vida y se muestran hastiados con la delincuencia.