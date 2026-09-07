La FDI publican imágenes de tenso momento en que cambió destino de un ataque contra Hamás tras detectar un civil

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron un video en el que quedó registrado el tenso momento que se vivió en medio de una operación contra el grupo terrorista Hamás en Gaza.

En las imágenes se observa que las FDI decidieron en cuestión de segundos cambiar el lugar que se iba a atacar luego de que se identificara un civil cerca del objetivo perteneciente a Hamás.

VEA TAMBIÉN Ejército de Israel afirma que atacó a un comandante de Hamás dentro de un hospital de Gaza o

“Las FDI tenían la intención de llevar a cabo un ataque dirigido contra un terrorista del ala militar de Hamás en Gaza”, afirmaron las FDI.

Mencionaron que, durante el ataque, “se identificó una reunión de civiles cerca del terrorista”.

“Dado que el proyectil no podía cancelarse después de haber sido lanzado, fue redirigido en tiempo real para evitar daños a los civiles”, aseveraron las FDI en un trino en la red social X.

Manifestó que este tipo de comportamientos “demuestra nuestro compromiso con distinguir entre terroristas y civiles y con tomar todas las medidas de precaución posibles para minimizar el daño a los civiles”.

La guerra de Israel en Gaza ha causado más de 73.000 muertos y 174.000 heridos palestinos desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por el grupo Hamás. La ONU considera estos datos fiables.

Fue desencadenada tras un ataque sin precedentes de Hamás contra Israel que dejó 1.221 muertos, según un recuento de la AFP.

El presidente Donald Trump intenta conseguir un acuerdo de paz que permita poner fin a la guerra desencadenada tras el ataque de Hamás contra Israel.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el mes pasado la última fase del plan, aceptada por Hamás, que contemplaba una retirada gradual de las fuerzas israelíes paralela al desarme de Hamás, según la versión difundida por el "Consejo de Paz".

VEA TAMBIÉN Turquía emite orden de arresto internacional contra Netanyahu por detención de activistas de la flotilla para Gaza o

Ese desarme debería ser supervisado por una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), actualmente en proceso de formación y dirigida por el general norteamericano Jasper Jeffers, que se desplegaría en Gaza una vez que la situación se estabilice.