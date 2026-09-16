NTN24
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
China

Grupo de DDHH y familiares acusan a China de recurrir a la tortura en las cárceles

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Celda en una cárcel - Foto de referencia: Pexels
Celda en una cárcel - Foto de referencia: Pexels
El sistema judicial chino ha sido criticado en numerosas ocasiones por la desaparición de acusados, la persecución de disidentes y el uso sistemático de la tortura para obtener confesiones, según activistas.

China continúa recurriendo a la tortura para obtener confesiones de los presos, lo que incluye palizas y la denegación de atención médica, aseguró este miércoles una organización de derechos humanos.

El sistema judicial chino ha sido criticado en numerosas ocasiones por la desaparición de acusados, la persecución de disidentes y el uso sistemático de la tortura para obtener confesiones, según activistas.

El último informe del grupo Chinese Human Rights Defenders (CHRD) analizó los casos de 209 reclusos entre 2016 y 2025 que alegaron haber sido torturados y maltratados mientras se encontraban detenidos en China, a pesar de que dichas prácticas están prohibidas por la ley.

El 20% de los reos afirmó haber sido golpeado, mientras que el 15% señaló haber sido torturado para lograr confesiones.

o

Asimismo, el 35% de los presos entrevistados por el CHRD declaró haber sido privado de atención médica adecuada, lo que provocó la muerte de 16 de ellos tras las rejas.

Los reclusos también denunciaron en el informe que se les privaba de sueño, comida y agua, que eran sometidos a temperaturas gélidas y descargas eléctricas, encerrados en jaulas de hierro y colgados de las muñecas.

El CHRD documentó casos de tortura en todas las provincias y regiones administrativas especiales de China, excepto en Macao.

La ley china establece que la tortura y el uso de la violencia para obtener confesiones son punibles con hasta tres años de prisión, con penas más graves si esas acciones causan lesiones o la muerte de la víctima.

Pekín también es signatario de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, pero por largo tiempo se le ha acusado de no implementar ni hacer cumplir las leyes y regulaciones para erradicar este abuso.

"La tortura persiste porque las autoridades chinas suelen negarse a investigar y enjuiciar las denuncias presentadas por los presos de conciencia. En algunos casos, las denuncias dan lugar a castigos adicionales", señala el informe.

Titulado "Barrido bajo la alfombra: fallas sistémicas para poner fin a la tortura en la República Popular de China", el informe no encontró pruebas que sugieran que se hayan iniciado procesos penales ni que se hayan tomado medidas disciplinarias contra los responsables.

Temas relacionados:

China

Violencia

Presos

Tortura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así avanza el potente cerco de Abelardo de la Espriella contra alias Calarcá: golpe tras golpe contra el crimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es humillante ver como hacen un juicio en contra de tu padre": hijo de secuestrado por el ELN

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Significativo golpe: hermanos de "Iván Mordisco" acusados por la Fiscalía colombiana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Jugaron con el hambre de los venezolanos: así fue como instrumentalizaron las cajas Clap

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Saab se declaró culpable: Así era como Diosdado Cabello negaba vínculos con el testaferro de Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Pdvsa - Foto AFP
Administración Trump

Estados Unidos permite a sancionados por corrupción en PDVSA firmar y ejecutar contratos comerciales

Alex Saab - Foto EFE
Juicio contra Alex Saab

¿A quién protege? Alex Saab se declararía sorpresivamente culpable en EE. UU.: advierten que "podría incriminar presidentes"

Refuerzan la seguridad en COlombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

De la Espriella refuerza la seguridad de una zona de Colombia con soldados, vehículos blindados y equipos antidrones

Diosdado Cabello/ Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello está colaborando para evitar hacer compañía a Nicolás Maduro": analista sobre caso Alex Saab

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

Contundente: María Corina Machado exige avances en la mesa de diálogos en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Alias Bendito Menor - Archivo - Canva
Bendito Menor

Así fue como agencias de EE. UU. y Colombia geolocalizaron a alias 'Bendito' Menor en su lujosa mansión

Carlos A. Giménez - EFE.
Carlos A. Giménez

Carlos Giménez arremetió contra Pedro Sánchez por encuentro del Rey Felipe VI con embajador palestino: “poner al Rey a la par de un defensor de los terroristas de Hamas”

Rescate de una yegua en Táchira, Venezuela - Fotos: X
Táchira

Así fue el rescate de una yegua que cayó a más de dos metros de profundidad tras el colapso de un camino de tierra en Táchira

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Alias Bendito Menor - Archivo - Canva
Bendito Menor

Así fue como agencias de EE. UU. y Colombia geolocalizaron a alias 'Bendito' Menor en su lujosa mansión

Carlos A. Giménez - EFE.
Carlos A. Giménez

Carlos Giménez arremetió contra Pedro Sánchez por encuentro del Rey Felipe VI con embajador palestino: “poner al Rey a la par de un defensor de los terroristas de Hamas”

Rescate de una yegua en Táchira, Venezuela - Fotos: X
Táchira

Así fue el rescate de una yegua que cayó a más de dos metros de profundidad tras el colapso de un camino de tierra en Táchira

Búsqueda de desaparecidos en Venezuela, tras terremotos - Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Régimen de Venezuela emite nuevo balance tras el doble terremoto: la cifra de fallecidos asciende a 6.438

Vuelta a España (EFE)
Ciclismo

Francés sorprende en la Vuelta a España y conquista su primera victoria en el máximo nivel del ciclismo

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka (AFP)
Aryna Sabalenka

Sabalenka paró su partido en el US Open al detectar olor que venía desde la tribuna y se dirigió a la red: estas fueron sus palabras

Policía España - Foto REFERENCIA AFP
Colombia

Detenido en España el presunto líder de una organización criminal colombiana: lo acusan de sicariato, homicidio y tráfico de armas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023