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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Serbia

Condenado por genocidio recibe funeral con honores en Serbia y genera rechazo internacional

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Funeral Ratko Mladic- EFE
Funeral Ratko Mladic- EFE
Miles de personas han despedido a Ratko Mladić en Belgrado. La Unión Europea cuestionó la glorificación del que fue condenado a cadena perpetua.

Miles de personas han estado este lunes en Belgrado para despedir a Ratko Mladić, el exgeneral serbobosnio el cual fue condenado por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, en un funeral que ha estado acompañado por honores militares y fuertes críticas internacionales.

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Según informó The Guardian, Mladić, conocido como el “Carnicero de Bosnia”, falleció el pasado 27 de agosto a los 84 años. Cumplía una condena de cadena perpetua en La Haya. Su cuerpo ha sido trasladado a Serbia y recibió una despedida multitudinaria en la iglesia ortodoxa de San Lucas, en Belgrado.

El féretro ha sido cubierto con la bandera serbia y estuvo acompañado por militares. Encima del ataúd, fueron colocados elementos que tienen relación con su carrera castrense y simpatizantes portaban banderas de Serbia y de la República Srpska, como también imágenes del antiguo comandante.

Según Reuters, miles de personas estuvieron en la ceremonia, que incluyó honores militares y dejó ver que Mladić aún conserva respaldo entre sectores nacionalistas serbios, pese a su condena internacional.

El homenaje contrasta con el fallo del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, que en 2017 había condenado a Mladić a cadena perpetua por su responsabilidad en algunos de los peores crímenes que se cometieron en la guerra de Bosnia.

Entre los hechos por los que fue condenado se encuentra el genocidio de Srebrenica, momento donde fueron asesinados más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios en julio de 1995.

Igualmente fue responsable de crímenes relacionados con el prolongado asedio de Sarajevo, en el cual las fuerzas bajo su mando atacaron a la población civil de la capital bosnia.

La guerra de Bosnia dejó más de 100.000 muertos y aproximadamente dos millones de personas desplazadas.

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El funeral generó una respuesta de manera rápida por parte de Bruselas. Según informó EFE, la Unión Europea advirtió que la glorificación de criminales de guerra, la negación del genocidio y el revisionismo histórico están contradiciendo los valores fundamentales del bloque y “no tienen cabida” ni en la UE ni en los países candidatos, como Serbia.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, de igual forma canceló una visita prevista a Serbia por los homenajes alrededor de Mladić.

La controversia puso de nuevo sobre la mesa la relación de Serbia con la Unión Europea, en momentos en que el país aún es candidato para ingresar al bloque.

Varios ministros serbios asistieron al funeral pese a que previamente se había señalado que no habría funcionarios en ejercicio. Estuvieron presentes el embajador de Rusia en Serbia y el hijo del presidente Aleksandar Vučić.

El mandatario serbio no fue a la ceremonia y calificó lo ocurrido como una manifestación emocional de parte de la población.

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