Caracas F.C. Femenino conquista su séptimo título en la Liga FUTVE 2026: 'Las Rojas del Ávila' jugarán la Libertadores

El Caracas Fútbol Club Femenino volvió a celebrar un título en el balompié venezolano tras proclamarse campeón de la Liga FUTVE Fem 2026.

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Esto, luego de superar a la Academia Puerto Cabello en la gran final del torneo (1-0).

El título quedó definido con un gol de Adrianny Luna en el minuto 90+2, una anotación que terminó inclinando la balanza a favor del Caracas.

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Con este nuevo trofeo, el conjunto capitalino amplía su registro histórico.

'Las Rojas del Ávila' afrontaron una temporada exigente que comenzó en abril con ocho equipos en carrera por el campeonato.

Para afrontar el torneo, este club combinó la experiencia de varias jugadoras con recorrido en la selección venezolana con el talento formado en sus categorías inferiores.

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Además del campeonato nacional, el Caracas F.C. Femenino consiguió el derecho de representar a Venezuela en la CONMEBOL Copa Libertadores Femenina 2026.

A su vez, esta competición internacional se jugará del 15 al 31 de octubre de 2026 en Ecuador.