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Martes, 15 de septiembre de 2026
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ICE

ICE detiene en Estados Unidos a periodista nicaragüense a quien el régimen de Ortega despojó de su nacionalidad

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Policías de ICE-Foto: AFP
Policías de ICE-Foto: AFP
La congresista María Elvira Salazar pidió su liberación en un comunicado.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo en las últimas horas al periodista nicaragüense Luis Galeano, quien fue despojado de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega.

Así lo dio a conocer la plataforma de Café con Voz, el programa radial que dirigía junto a su esposa desde Estados Unidos.

"Nuestro director Luis Galeano ha sido retenido por ICE", indicó el programa.

El periodista de 48 años fue declarado "traidor a la patria" por el régimen de Ortega en 2023 y le fue retirada su nacionalidad nicaragüense.

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Según se ha podido conocer, Galeano fue detenido mientras trabajaba en la plataforma de Uber en Florida, Estados Unidos, actividad que ejercía a la par con su activismo político en contra del régimen de Nicaragua.

"Solicitamos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos valorar la situación en que se encuentra el periodista opositor Luis Galeano. Es un perseguido político por la dictadura sandinista de Murillo-Ortega en Nicaragua. ¡Nuestra solidaridad con Luis!", pidió la Gran Confederación Opositora Nicaragüense.

El comunicador tiene un proceso de asilo activo en Estados Unidos desde su llegada al país.

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La congresista María Elvira Salazar pidió su liberación en un comunicado. "Luis no puede terminar en manos de la misma dictadura que lo persiguió", indicó.

"No podemos tratar como criminales a quienes huyeron de una dictadura por defender la libertad", agregó.

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