Asciende a más de 1200 el número de muertos tras deslave en Nepal y Tíbet

Las catastróficas inundaciones en la frontera entre China y Nepal han causado la muerte de al menos 1.252 personas en Nepal, según informó el jueves la autoridad encargada de la gestión de desastres, elevando el número total de fallecidos a más de 1.270.

Los medios estatales chinos confirmaron anteriormente que 21 personas murieron en el Tíbet, lo que eleva el número total de víctimas del desastre ocurrido el 26 de agosto a 1.273.

El número de desaparecidos en Nepal se mantiene en 4.216, mientras las operaciones de rescate continúan a toda máquina.

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En China, los medios estatales informan que hay 541 personas desaparecidas, lo que eleva la cifra total a 4.757.

También faltan cerca de 600 extranjeros de más de 30 nacionalidades, siendo los indios uno de los grupos más numerosos.

Según informó el Departamento de Estado el miércoles, unos 75 estadounidenses también permanecen desaparecidos.

En Katmandú, familiares desesperados de algunos de los extranjeros desaparecidos dijeron que estaban recorriendo hospitales y morgues en busca de cualquier información sobre sus seres queridos.

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"Me siento desesperado, han pasado muchísimos días", dijo Sanjeev Rai, un estadounidense de 53 años que voló a Nepal tras enterarse de que su esposa estaba ilocalizable.

Las inundaciones, que asolaron las zonas montañosas, han destruido carreteras, puentes y otras infraestructuras, dificultando las labores de socorro.

Las agencias de ayuda humanitaria indicaron que estaban considerando la posibilidad de desplegar porteadores para distribuir ayuda en los distritos más afectados, cercanos a la frontera con China.

"Hemos estado dialogando con el gobierno sobre cómo utilizar también helicópteros y drones de carga para poder entregar ayuda", declaró a los periodistas en Katmandú Lila Pieters Yahia, coordinadora residente de la ONU para Nepal.

"La belleza de su país reside en que cuenta con porteadores. Por lo tanto, debemos recurrir también a esos medios tan sencillos para hacer llegar la ayuda lo antes posible."

Considerados desde hace mucho tiempo la columna vertebral de las expediciones de senderismo y montañismo en Nepal, los porteadores son conocidos por transportar cargas pesadas durante días a través de senderos empinados en condiciones difíciles.

Mientras tanto, el jueves, personal del ejército nepalí y equipos de rescate, incluidos expertos extranjeros, continuaron la búsqueda de supervivientes que se teme que estén atrapados dentro de varios túneles de centrales hidroeléctricas.

El ejército ha informado de que continúan las labores de búsqueda en los túneles utilizando excavadoras y otra maquinaria pesada.