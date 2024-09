Janet Jackson encendió la polémica en Estados Unidos al cuestionar la identidad racial de Kamala Harris: "ella no es negra"

La reconocida cantante de pop y hermana del difunto Michael Jackson, Janet Jackson, ha encendido la polémica en Estados Unidos tras cuestionar la identidad racial de la vicepresidenta y candidata a la presidencia, Kamala Harris.

En una entrevista publicada por el reconocido medio británico The Guardian, la intérprete de ‘Togetther Again’ afirmó que la candidata demócrata no era negra, sino de ascendencia india y que su padre es blanco.

Esto lo dijo cuando fue cuestionada sobre si la actual vicepresidenta de la unión americana tiene la posibilidad de hacer historia y convertirse en las próximas elecciones presidenciales en la primera presidenta negra del país.

Ante esto, la artista respondió que: “Bueno, ¿sabes lo que supuestamente dijeron? Que no es negra. Eso es lo que escuché. Que es india”.

De inmediato, el entrevistador le aclaró que Harris era birracial, sin embargo, Jackson decidió añadir a sus palabras que: “Su padre es blanco. Eso es lo que me dijeron. Quiero decir, no he visto las noticias en varios días. Me dijeron que descubrieron que su padre era blanco”.

Sus palabras han generado malestar entre la comunidad afroamericana y los simpatizantes de Kamala Harris, quienes la acusan de desviar la atención hacia otro lado y diciendo que está haciendo lo mismo que le hicieron a su hermano, Michael Jackson.

“¿La gente no hacía el mismo tipo de bromas cuando Michael tenía vitiligo?”, “Esto es muy desagradable e irónico viniendo de alguien de la familia Jackson”, “La idea de intentar invalidar la identidad de alguien de esta manera parece totalmente fuera de lugar”, “Su padre es jamaicano, no blanco”, y “Janet Jackson, qué decepción”, son algunos de los comentarios.

La cantante continuó hablando en la entrevista sobre el futuro del país y las elecciones que tendrán lugar en noviembre, diciendo que sea cual sea el resultado será un “caos”.

“Sinceramente, no quiero responder a eso porque realmente, sinceramente, no lo sé. Creo que, de cualquier manera, va a ser un caos”, expresó Janet Jackson.