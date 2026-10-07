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Portaviones

Jefe del Pentágono visitó el portaviones Abraham Lincoln a su regreso de Irán tras denuncias por condiciones de los militares

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
USS Abraham Lincoln - Foto AFP
USS Abraham Lincoln - Foto AFP
El buque de propulsión nuclear zarpó de California en noviembre de 2025 para prestar servicio en el mar de China Meridional y fue desviado hacia Oriente Medio.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, visitó este miércoles a la tripulación a bordo del buque de guerra USS Abraham Lincoln, que regresaba después de casi un año en alta mar por el conflicto con Irán, tiempo en el que salieron a la luz denuncias de intentos de suicidio entre los militares del portaviones.

El buque de propulsión nuclear zarpó de California en noviembre de 2025 para prestar servicio en el mar de China Meridional y fue desviado hacia Oriente Medio antes de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán del 28 de febrero.

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La tripulación no pisó tierra hasta una escala que hizo el USS Abraham Lincoln en septiembre en Tailandia de camino de vuelta a Estados Unidos.

"Lo que hizo el grupo de ataque del portaviones USS Abraham Lincoln, ningún otro grupo de ataque de portaviones lo ha hecho jamás", afirmó Hegseth en unas declaraciones dirigidas a los militares a bordo del buque en aguas del Pacífico.

El secretario de Defensa anunció la concesión de una mención presidencial de unidad al grupo de ataque por su "heroísmo extraordinario frente a las fuerzas enemigas".

Este despliegue pasó factura entre los militares a bordo del Lincoln y de los buques de guerra que lo acompañaban.

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En agosto, familias de militares y legisladores estadounidenses alertaron de intentos de suicidio y la escasez de alimentos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó esas denuncias, mientras que Hegseth insistió en que la situación se había "tergiversado".

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