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Martes, 03 de noviembre de 2026
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Bogotá

Alerta en Bogotá por inundaciones en Las Américas con Cali: el agua alcanzó varios conjuntos residenciales

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Inundaciones en Las Américas con Cali (Bogotá, Colombia) - Fotos: NTN24
Inundaciones en Las Américas con Cali (Bogotá, Colombia) - Fotos: NTN24
Ante esta situación, las autoridades recuerdan que "en caso de presentarse una emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse con la línea 123".

Este martes 3 de noviembre se habría averiado una importante tubería en el cruce de la Avenida de Las Américas con Avenida Ciudad de Cali, Bogotá.

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Según reportes, la emergencia afectó la movilidad y generó dificultades para ingresar a conjuntos residenciales ubicados en esta zona.

En el sector, cabe detallar, se ejecutan hasta el momento trabajos relacionados con redes de servicios públicos.

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Puntualmente, en la demarcación avanzan las obras del intercambiador vial correspondiente al grupo 4 de la troncal de TransMilenio por la avenida Ciudad de Cali.

Ante esta situación, las autoridades recuerdan que "en caso de presentarse una emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse con la línea 123".

Por otra parte, en Bogotá actualmente se registran más de 1.200 frentes de obra distribuidos por toda la ciudad, los cuales impactan de manera transversal a la movilidad de la capital.

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Gran parte de las obras públicas en espacios abiertos y vías se encuentran retrasadas, suspendidas o inconclusas, según informes del Concejo de Bogotá; esto se debe a una combinación de fallas de planeación, problemas contractuales y retrasos logísticos.

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