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Secuestro

Se conoce la primera prueba de supervivencia de la subteniente secuestrada por el ELN: entre lágrimas, envió desgarrador mensaje a su familia

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Guerrilla del ELN (AFP)
Guerrilla del ELN (AFP)
La subteniente dirigió un emotivo mensaje a sus padres y hermanos, pero pidió que su rescate se lleve a cabo a través de ayuda humanitaria.

El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió una prueba de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, quien permanece secuestrada por el grupo criminal desde hace más de una semana. En el mensaje, la oficial transmite palabras a su familia y hace un llamado directo a las autoridades del país.

"Mi nombre es María Camila Pantoja Hernández. Soy subteniente del Ejército Nacional. A mi familia les quiero decir que me encuentro bien", afirma la oficial al inicio de su mensaje, buscando tranquilizar a sus seres queridos sobre su estado de salud actual.

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La subteniente dirigió un emotivo mensaje a sus padres y hermanos: "Si en algún momento de mi vida volviera a nacer, sería feliz de volver a estar con ustedes como padres y hermanos. De pronto me sobraron o me faltaron las palabras para decirles todo el amor que siento por ustedes".

Pantoja realizó una petición directa al presidente de Colombia y al Ministro de Defensa: "Señor Presidente, señor Ministro, por mi familia, por favor, no hagan un rescate militar, sino todo un acuerdo humanitario. Se los pido por ellos, se los pido por todos. Por la familia de todos los colombianos y también por la mía".

La oficial enfatizó específicamente a su padre sobre la importancia de esta solicitud: "Papá, sé que es difícil (...) pero tienes que ayudar a que todo sea por ayuda humanitaria, si no, no los voy a volver a ver. Es por el bien de todos, por favor".

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El mensaje incluye referencias personales y familiares, mencionando canciones compartidas y momentos vividos juntos. "Llevo tu sangre en mi cuerpo como siempre me has dicho. Y como en la canción que siempre hemos tenido", expresó la subteniente en el video.

La entrega del material se realizó este jueves 12 de noviembre, a través de una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que recibió una carta escrita por la uniformada y una grabación en video.

En las imágenes conocidas sobre el procedimiento se observa a un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN haciendo entrega de un sobre a los representantes de la comisión humanitaria. Durante el encuentro, el vocero de esa estructura explicó el contenido del paquete.

“Hoy, ante la Cruz Roja Internacional, el ELN Frente de Guerra Oriental hace entrega de la prueba de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja, que está de puño y letra y hay un videíto ahí”, indicó el integrante.

Posteriormente, uno de los representantes de la comisión confirmó que recibiría el material para hacerlo llegar a los familiares de la oficial. “Muchas gracias, me encargo de llevarlo a su familia”, manifestó.

 

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