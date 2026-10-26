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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Chris Brown

Chris Brown recibe una condena de ocho meses de prisión suspendida por la agresión a un productor musical en Londres

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Santiago Suárez
El cantante Chris Brown llega al Tribunal de la Corona de Southwark en Londres-Foto EFE
El cantante Chris Brown llega al Tribunal de la Corona de Southwark en Londres-Foto EFE
Un tribunal británico sentenció al artista por un altercado violento cometido en 2023, con la evitación de su ingreso inmediato a la cárcel bajo la condición de observar buena conducta durante un año.

El cantante norteamericano Chris Brown fue sancionado este lunes con una pena de ocho meses de prisión, cuya ejecución fue suspendida por un periodo de 12 meses, tras declararse culpable del delito de altercado público y agresión contra el productor musical Abraham Diaw en un centro nocturno de la capital británica.

Durante la audiencia celebrada en el Tribunal de la Corona de Southwark, el juez Tony Baumgartner enfatizó que la notoriedad artística y el éxito comercial del imputado no constituyen privilegios frente a la aplicación de la ley. “Su fama, éxito comercial y posición profesional no le dan derecho a un trato especial; la ley se aplica por igual a todos”, sentenció el magistrado al emitir el fallo.

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De acuerdo con la exposición de la Fiscalía de la Corona del Reino Unido, la agresión se registró en febrero de 2023 en el establecimiento Tape London, ubicado en el distrito de Mayfair, donde el intérprete golpeó en repetidas ocasiones a la víctima en la cabeza con el uso de una botella como arma, mientras que su coacusado y entrenador vocal, Omololu Akinlolu conocido como HoodyBaby, continuó el ataque físico en el suelo.

Las autoridades británicas recordaron que el artista había abandonado el país tras los incidentes, con su posterior interceptación y detención en mayo de 2025 al retornar al territorio nacional para cumplir con compromisos de su gira artística en la ciudad de Manchester.

La condena dictada permanece en suspenso bajo la advertencia judicial de que cualquier infracción legal o el incumplimiento de las normativas impuestas durante los próximos 12 meses activarán de forma automática el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad en un centro penitenciario.

La actuación firme de los órganos de justicia reafirma la protección de los ciudadanos y castiga las conductas delictivas al margen de la notoriedad pública de los infractores.

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El respeto irrestricto a los fallos judiciales garantiza la vigencia del ordenamiento jurídico y previene la impunidad en los delitos cometidos contra la integridad física de las personas.

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